Friedrichas Merzas: dėl naujųjų ES taisyklių Berlynas netrukus galės nutraukti sienų kontrolę

Pagal naująsias priemones, kurioms pirmadienį Briuselyje pritarė ES vidaus reikalų ministrai, be kita ko, leidžiama steigti prieglobsčio prašytojų, kuriems nepavyko gauti prieglobsčio, grąžinimo centrus už 27 šalių bloko ribų.
F. Merzas sakė, jog šie planai reiškia, kad „sienų kontrolę galėsime perkelti prie Europos išorės sienų“, tačiau nenurodė, kada gali būti panaikinta Vokietijos sienų kontrolė.
Sienų kontrolę su devyniomis kaimyninėmis šalimis Vokietija pirmą kartą įvedė 2024 metų rugsėjį, kai šalies vyriausybei vadovavo tuometinis kancleris Olafas Scholzas (Olafas Šolcas). Imdamasis tokių priemonių, Berlynas siekė pažaboti neteisėtą imigraciją ir padidinti saugumą.
Gegužę į valdžią atėjusi F. Merzo vyriausybė dar sugriežtino sienų kontrolę.
Europos Šengeno erdvės valstybės narės gali laikinai – ne ilgiau kaip dvejiems metams – grąžinti sienų kontrolę, reaguodamos į rimtas grėsmes, pavyzdžiui, terorizmą ar didelio masto neteisėtą migraciją.
Mainco mieste Vokietijos vakarinėje dalyje kalbėjęs F. Merzas sakė, jog „visada manė, kad sienų kontrolės trukmė bus ribota“.
„Jei Europos Sąjungoje bus pradėta įgyvendinti bendra Europos prieglobsčio politika, tai bus būtent tai, ko visada norėjome“, – sakė jis.
Prieš įsigaliojimą naujosioms priemonėms, dėl kurių buvo susitarta Briuselyje, dar turi pritarti Europos Parlamentas (EP).
Be grąžinimo centrų už ES ribų, jose taip pat numatomos bausmės migrantams, kurie atsisako palikti Europos teritoriją, įskaitant ilgesnius sulaikymo laikotarpius.
Migrantai taip pat galėtų būti grąžinami į šalis, kurios nėra jų kilmės šalys, bet kurias Europa laiko saugiomis.
