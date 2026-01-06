Friedrichas Merzas: Vokietija galėtų prisijungti prie paliaubų priežiūros pajėgų Ukrainoje

„Vokietija ir toliau prisidės politinėmis, finansinėmis ir karinėmis priemonėmis. Tai galėtų apimti, pavyzdžiui, pajėgų dislokavimą Ukrainai kaimyninėje NATO teritorijoje po paliaubų“, – sakė jis.
Kai bus susitarta dėl stebėjimo pajėgų, vyriausybė ir parlamentas „nuspręs dėl Vokietijos indėlio pobūdžio ir masto“, – sakė jis ir pridūrė, kad kol kas Berlynas nieko neatmeta.
Vokietijos kancleris taip pat pridūrė, kad Ukraina ir jos sąjungininkės Europoje turės priimti „kompromisus“, kad būtų pasiektas teisingas taikos susitarimas.
„Mes tikrai turėsime priimti kompromisus“, kad užbaigtume beveik ketverius metus trunkantį karą, sakė jis Paryžiuje ir pridūrė, kad „nepasieksime vadovėlinių diplomatinių sprendimų“.
Vokietija, turinti tamsią karo ir Holokausto istoriją, ilgą laiką vangiau nei daugelis NATO sąjungininkių dislokavo savo pajėgas užsienyje.
Tačiau F. Merzas parodė, kad ir toliau tvirtai remia Ukrainą, smarkiai padidino Vokietijos išlaidas gynybai ir paskelbė planus sustiprinti Bundesverą iki stipriausios Europoje konvencinės kariuomenės.
Jo siūlymas dislokuoti Vokietijos karius kaimyninėje NATO teritorijoje nebuvo toks griežtas kaip Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, kurios pasiūlė aiškesnius paramos pažadus.
„Šiandien, ketvirtaisiais karo metais, Vokietija yra stipriausia Kyjivo rėmėja“, – sakė jis.
„Ji taip pat prisiims atsakomybę už Ukrainos saugumą po paliaubų“, – teigė kancleris.
Tebesiekiant taikos susitarimo, F. Merzas sakė, kad Ukraina ir jos sąjungininkai Europoje „turės eiti į kompromisus“.
A. Merzas sakė, kad „pasitelkusi atkaklumą, realizmą ir įžvalgumą“ Europa galėtų pasiekti „taiką Europoje, kuri glaudžiai susietų Ukrainą ir europiečius ir kurią galėtume formuoti kartu“.
