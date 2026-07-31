FT: Trumpas teigia nesantis tikras dėl leidimo Ukrainai gaminti raketas „Patriot“

Šis klausimas, laikomas vienu didžiausių Kyjivo prioritetų, buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame D. Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime.
D. Trumpas interviu telefonu FT teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad „mes tai nagrinėjame“.
„Tai labai neeilinis ginklas, ir (...) turime būti šiek tiek atsargūs, kam suteikiame licenciją. Mes nelabai licencijuojame įrangą“, – cituojamas respublikonų prezidentas.
Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos „Patriot“.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas „Patriot“.