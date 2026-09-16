G20 susitikime JAV gyrėsi savo galia, vengė karo su Iranu temos

Nuo pat susitikimo pradžios pirmadienį, JAV pareigūnai nuolat kartojo susitikimo šūkį „Išlaisvinkime visą Amerikos energetikos potencialą“.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos nariai teigia, kad jo politika yra priešinga jo pirmtako, demokrato Joe Bideno, politikai, o Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) vadovas Lee Zeldinas apkaltino J. Bideną „klimato panikos kurstymu“, skatinant atsinaujinančią energiją.
„Pagrindinė idėja buvo pagaminti pakankamai energijos šalies gerovei užtikrinti, bet taip pat sugebėti suteikti saugios, prieinamos ir patikimos energijos visiems mūsų sąjungininkams“, – sakė vidaus reikalų sekretorius Dougas Bergumas.
Siekiant patenkinti augančią elektros energijos paklausą, kurią skatina dirbtinio intelekto pramonės poreikiai, EPA paskelbė apie dujų ir anglimi kūrenamų elektrinių taršos ribų sumažinimą, o tai sukėlė aplinkosaugininkų pasipiktinimą.
Didelis šokas
Pernai į Baltuosius rūmus sugrįžęs D. Trumpas pažadėjo didinti JAV naftos gavybos apimtis. Tai skubiau daryti paskatino vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtas karas su Iranu. Tačiau šią savaitę Hiustone, kur didžiausių ekonomikų – Kinijos, Indijos, Japonijos, Vokietijos ir kitų – ministrai susitinka su pagrindinėmis naftos galingosiomis šalimis, tokiomis kaip Saudo Arabija, Kataras ir Kanada, pareiškimai apie karą Artimuosiuose Rytuose buvo reti.
Tačiau pramonės atstovų nerimas yra neabejotinas ir vis didėja. Irano uždarytas Hormuzo sąsiauris smarkiai pakėlė naftos kainas, o proiranietiškų husių sukilėlių nauji žygiai, siekiant kontroliuoti Bab el-Mandebo sąsiaurį, pradėjo daryti įtaką Saudo Arabijos naftos transportavimui.
„Prezidentas D. Trumpas nori, kad visas pasaulis neturėtų sutelkti dėmesio į regioną, kuriame... vyrauja neramumai“, – sakė D. Bergumas ir pridūrė, kad regionas yra patekęs į „neramumų ciklą“.
D. Trumpo administracijos pareigūnai teigia, kad sprendimas – vidinė gavyba.
„Pigiausia energija pasaulyje yra Jungtinėse Valstijose. Saugiausia energija yra Jungtinėse Valstijose“, – sakė D. Bergumas.
Baltųjų rūmų patarėjas energetikos klausimais Jarrodas Agenas teigė, kad vienas iš pagrindinių D. Trumpo administracijos tikslų yra „paversti Vakarų pusrutulį prieinamos, patikimos ir saugios energijos centru. Taigi nuo Aliaskos iki Argentinos matote spartų augimą, spartų vystymąsi, sparčius sandorius, ir mes į tai sutelkiame dėmesį.“
Žiema Europoje
JAV remiasi vienu pagrindiniu pranašumu – Venesuela. Nuo tada, kai D. Trumpas nusiuntė komandosų būrius suimti prezidentą Nicolasą Maduro, naujoji laikinoji šalies lyderė tapo Vašingtono, kuris ketina pasinaudoti šios Pietų Amerikos šalies milžiniškais naftos ištekliais, sąjungininke.
Pagal šią vasarą sudarytą susitarimą JAV kontroliuos maždaug penktadalį Venesuelos naftos atsargų – didžiausių pasaulyje. Tačiau šalies infrastruktūra nukentėjo dėl dešimtmečius trukusio investicijų trūkumo, todėl gavybos apimčių padidinimas užtruks.
Venesuela „nėra trumpalaikis sprendimas, nors ilgalaikėje perspektyvoje ji tikriausiai padidins naftos tiekimą“, – teigė Rice’o universiteto Hiustone Bakerio instituto mokslinis bendradarbis Kennethas Medlockas III.
„G20 negali daug ką padaryti siekdama užtikrinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, išskyrus diplomatines pastangas išspręsti problemas Artimuosiuose Rytuose ir Rusijos bei Ukrainos santykiuose“, – teigė jis ir įspėjo, kad atsižvelgiant į tiekimo apribojimus, ateinanti žiema Europoje „gali būti ypač atšiauri“.
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