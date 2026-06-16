G7 ragina imtis ryžtingų ir suderintų veiksmų kovojant su Ebolos viruso protrūkiu

Septynių pramoninių valstybių grupės lyderiai Prancūzijoje vykstančiame aukščiausiojo lygio susitikime paragino imtis „ryžtingų ir suderintų veiksmų siekiant sumažinti sveikatos saugumo riziką, kurią kelia vėl prasidėjęs Ebolos viruso protrūkis“ KDR ir Ugandoje, rašoma G7 paskelbtame pareiškime.
„Protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontaktų atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirengimo tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo“, – pridūrė G7 lyderiai.
Raudonasis Kryžius antradienį įspėjo, kad protrūkis KDR dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų.
Naujausiais Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, nuo gegužės 15 dienos, kai buvo paskelbta apie protrūkį, KDR buvo patvirtinti 808 susirgimo atvejai, iš kurių 192 baigėsi mirtimi.
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