Galingiausių pasų reitingas

Remiantis naujausiais duomenimis, Švedija mobilumo indekse užėmė vienuoliktą vietą, investicijų srityje – devintą, o gyvenimo kokybės kategorijoje pakilo į antrą poziciją, skelbia kasmet reitingą sudaranti rezidencijos ir pilietybės planavimo bendrovė „Global Citizen Solutions“.
Pirmasis dešimtukas šiemet beveik visiškai europietiškas: antroje vietoje rikiuojasi Šveicarija, trečioje – Suomija.
„Europos dominavimas „Global Passport Index“ viršūnėje yra visiškas, ir jis paremtas balansu, o ne vienu stipriu rodikliu“, – teigia „Global Citizen Solutions“ vadovė Patricia Casaburi, kurią cituoja „EuroNews“.
Į dešimtuką pateko ir Singapūras, nors gyvenimo kokybės kategorijoje užėmė tik 115-ą vietą. Miestas-valstybė bendroje įskaitoje pakilo į dešimtą poziciją dėl itin aukštų mobilumo ir investicijų reitingų.
Singapūras anksčiau buvo įvardytas kaip turintis galingiausią pasaulio pasą pagal 2026 m. „Henley Passport Index“ – vieną žinomiausią pasų reitingų, kuris sudaromas kas ketvirtį pagal bevizio įvažiavimo galimybes. Šio indekso duomenimis, Singapūro pasas leidžia be išankstinės visos keliauti į 192 šalis.
2026 m. dešimtukas:
1. Švedija
2. Šveicarija
3. Suomija
4. Vokietija
5. Nyderlandai
6. Danija
7. Airija
8. Jungtinė Karalystė
9. Norvegija
10. Singapūras
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