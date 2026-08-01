 Galingiausių pasų reitingas

Galingiausių pasų reitingas

2026-08-01 19:40 diena.lt inf.

Švedija šiemet pripažinta galingiausią pasaulio pasą turinčia valstybe. Tai parodė 2026 m. „Global Passport Index“, vertinantis šalis pagal gyvenimo kokybę, mobilumo galimybes ir investicinį patrauklumą.

Lyderystė: Švedijos išskirtumą nulėmė ne vienas stiprus rodiklis.
Lyderystė: Švedijos išskirtumą nulėmė ne vienas stiprus rodiklis. / unsplash.com nuotr.

Remiantis naujausiais duomenimis, Švedija mobilumo indekse užėmė vienuoliktą vietą, investicijų srityje – devintą, o gyvenimo kokybės kategorijoje pakilo į antrą poziciją, skelbia kasmet reitingą sudaranti rezidencijos ir pilietybės planavimo bendrovė „Global Citizen Solutions“.

Pirmasis dešimtukas šiemet beveik visiškai europietiškas: antroje vietoje rikiuojasi Šveicarija, trečioje – Suomija.

„Europos dominavimas „Global Passport Index“ viršūnėje yra visiškas, ir jis paremtas balansu, o ne vienu stipriu rodikliu“, – teigia „Global Citizen Solutions“ vadovė Patricia Casaburi, kurią cituoja „EuroNews“.

Į dešimtuką pateko ir Singapūras, nors gyvenimo kokybės kategorijoje užėmė tik 115-ą vietą. Miestas-valstybė bendroje įskaitoje pakilo į dešimtą poziciją dėl itin aukštų mobilumo ir investicijų reitingų.

Singapūras anksčiau buvo įvardytas kaip turintis galingiausią pasaulio pasą pagal 2026 m. „Henley Passport Index“ – vieną žinomiausią pasų reitingų, kuris sudaromas kas ketvirtį pagal bevizio įvažiavimo galimybes. Šio indekso duomenimis, Singapūro pasas leidžia be išankstinės visos keliauti į 192 šalis.

2026 m. dešimtukas:

1. Švedija

2. Šveicarija

3. Suomija

4. Vokietija

5. Nyderlandai

6. Danija

7. Airija

8. Jungtinė Karalystė

9. Norvegija

10. Singapūras

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