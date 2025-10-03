Gamintojų kainos euro zonoje smuko pirmą kartą per devynis mėnesius

Gamintojų kainų indeksas (GKI) rugpjūtį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, smuko 0,6 proc. ir metinis nuosmukis buvo pirmasis nuo 2024 metų lapkričio bei didesnis už prognozuotus 0,4 procento.
Bendro indekso smukimą visų pirma lėmė energijos kainos, kritusios 4,1 procento. Be to, tarpinių prekių kainos smuko 0,3 procento.
Tuo tarpu trumpalaikio ir ilgalaikio vartojimo prekių kainos pakilo atitinkamai 2 ir 1,6 procento. Investicinių prekių kainos paaugo 1,8 procento.
Gamintojų kainų indeksas, neįskaitant energijos, rugpjūtį, palyginti su metais anksčiau, pakilo 1 procentu.
Per mėnesį, t. y. rugpjūtį, palyginti su liepa, gamintojų kainos smuko 0,3 proc. vietoj prognozuotų 0,1 procento.
Visoje Europos Sąjungoje (ES) gamintojų kainos ir per metus, ir per mėnesį sumažėjo 0,4 procento.
