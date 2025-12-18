Gamtinės dujos Europos rinkoje šiemet atpigo beveik perpus

Nuo šių metų pradžios dujos Europos rinkoje atpigo maždaug 45 proc., skelbia „Trading Economics“.
Tarptautinės energetikos agentūros naujausiais skaičiavimais, JAV SGD eksportas 2025-aisiais sieks 14,9 mlrd. kubinių pėdų per parą, bus 25 proc. solidesnis nei praėjusiais metais.
Dujų tiekimas iš Norvegijos vamzdynais pastaruoju metu siekia 347 mln. kubinių metų per parą, tai yra didžiausias nuo praėjusių metų rugpjūčio.
Tačiau naujausios orų prognozės rodo, kad orai Europoje sausio mėnesį bus šaltesni ir mažiau vėjuoti, o tai reiškia tikėtinai didesnį dujų poreikį šildymui.
„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, ES dujų saugyklos šiuo metu yra užpildytos šiek tiek mažiau nei 70 proc., palyginti su beveik 78 proc. prieš metus.
Naujausi komentarai