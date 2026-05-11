Gamyklų pardavimas kinams – rizikingas kelias Europos automobilių gamintojams

Tai klausimas, su kuriuo susiduria visi Europos automobilių gamintojai. Europos automobilių rinka taip iki galo ir neatsigavo po COVID pandemijos sukelto nuosmukio, o jų gamyklos vidutiniškai dirba tik puse pajėgumo.
Europos gamintojai taip pat susiduria su aršia konkurencija iš kinų automobilių gamintojų pusės, nes jų sparčiai tobulėjančios technologijos ir mažos gamybos sąnaudos kelia didelę grėsmę pasauliniams konkurentams.
O kadangi silpna paklausa daro Kinijos vidaus rinką itin konkurencingą, kinų automobilių gamintojai vis dažniau žvalgosi į Europą. Tokie gamintojai, kaip BYD, MG, „Chery“, „Geely“, „Leapmotor“, „Jaecoo“ ir „Xpeng“ prieš trejus metus Europoje buvo praktiškai nežinomi. Dabar, konsultacinės įmonės „Dataforce“ duomenimis, šioms bendrovėms tenka 9 proc. visų pardavimų Europoje, o elektromobilių rinkoje ši dalis yra dar didesnė ir siekia 14 proc.
Muitai ir skatinimo priemonės, kuriomis gali pasinaudoti tik Europoje surinkti automobiliai, tapo kliūtimi Kinijos automobilių gamintojams siekiant užimti rinkos dalį Europoje. Todėl jie vis dažniau siekia įveikti šias kliūtis gamindami Europoje – statydami gamyklas arba, dar paprasčiau, jas pirkdami.
„Chery“ 2023 metais davė pradžią šiai tendencijai, kai nusipirko buvusią „Nissan“ gamyklą Barselonoje, kur dabar planuoja pagaminti 200 000 automobilių per metus. Praėjusį mėnesį ji paskelbė, kad Paryžiuje atidarys tyrimų ir projektavimo centrą, kuriame bus kuriamas mažas Europos rinkai skirtas elektromobilis.
Pranešama, kad „Nissan“ taip pat svarsto galimybę parduoti savo gamyklą Sanderlande, Jungtinėje Karalystėje – paskutinę Europoje – „Chery“ arba kinų įmonei „Dongfeng“.
Glaudesnis bendradarbiavimas
Prancūziško, itališko ir amerikietiško kapitalo grupė „Stellantis“, kuriai priklauso „Peugeot“, „Fiat“ ir „Jeep“ prekių ženklai, tapo pirmąja Europos automobilių gamintoja, pasiryžusia žengti šį žingsnį. Jis paskelbė, kad svarsto galimybę iš dalies parduoti savo gamyklą Madrido Viljaverdės rajone bendrovei „Leapmotor“, kurioje jai priklauso 51 proc. akcijų.
Grupė jau planuoja atidaryti savo gamyklą Saragosoje, kad „Leapmotor“ netrukus galėtų ten gaminti savo prekės ženklo automobilio modelį. Bendradarbiaujant su „Leapmotor“, Saragosoje taip pat galėtų būti gaminamas „Opel“ prekės ženklu parduodamas elektrinis visureigis.
Kai kuriuose Europos automobiliuose jau yra daug kiniškų komponentų. Pavyzdžiui, elektriniame „Renault Twingo“, kuris taip pat buvo suprojektuotas „Renault“ gamykloje Kinijoje.
Tačiau „Stellantis“ pranešimas yra pirmasis atvejis, kai Europos automobilių gamintoja taip atvirai pristatė tokį bendradarbiavimą gaminant modelius su kinų partneriu.
Pasak „Bloomberg“, „Stellantis“ tuo neapsistos. Pranešama, kad ji svarsto galimybę parduoti tris gamyklas – po vieną Prancūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje – kitam ilgalaikiam kinų partneriui – „Dongfeng“. „Dongfeng“ delegacija neseniai apsilankė gamykloje Prancūzijoje, naujienų agentūrai AFP patvirtino profsąjungos atstovas.
„Ford“ taip pat ketvirtadienį patvirtino, kad derasi su Kinijos įmone „Geely“ dėl dalinio gamyklos Valensijoje, Ispanijoje, pardavimo. „Geely“, kuri taip pat yra „Renault“ gamyklų Brazilijoje ir Pietų Korėjoje bendrasavininkė, gamintų modelį Europos rinkai.
Vokietijos automobilių gamybos milžinė „Volkswagen“ taip pat svarsto sekti konkurenčių pėdomis. Grupės generalinis direktorius Oliveris Blume'as neseniai sakė, kad bendrovė nagrinėja, ar „yra galimybių mūsų kiniškiems automobiliams Europoje arba atverti šią rinką galbūt bendradarbiaujant su mūsų partneriais, kuriuos turime Kinijoje“.
Jis pridūrė, kad tarp kitų variantų yra gamyklų pardavimas gynybos pramonės gamintojams.
„Blogiausias ir brangiausias variantas yra uždaryti gamyklą“, – sakė O. Blume'as.
Šiai nuomonei pritaria Prancūzijos automobilių dalių gamintojos „OPmobility“ generalinė direktorė
„Europos automobilių gamyklų pardavimas Kinijos gamintojams būtų protingas sprendimas, o ne perteklinių pajėgumų didinimas“, – teigė „OPmobility“ generalinė direktorė Felicie Burelle (Felisi Burel).
„Sirenų giesmė“
Tačiau „neturime pasiduoti šiai sirenų giesmei“, įspėjo Bordo universiteto automobilių pramonės specialistas Bernard'as Jullienas.
„Gamintojams, tiekėjams, darbuotojams ir vietos pareigūnams yra viliojanti mintis parduoti verslą kinų žaidėjui, o ne išnykti, – pažymėjo jis. – Tačiau tai reiškia, kad galingam konkurentui čia, pačioje Europos širdyje, suteikiama pagalba, nes taip suteikiamas galingas pagreitis jo skverbimuisi į mūsų rinkas.“
Jis mano, kad tokie žingsniai yra lengvas išeities kelias tokiems gamintojams, kaip „Stellantis“, kurie praranda pozicijas Europoje.
Kadangi kinų įmonės pirmauja elektromobilių kūrimo srityje, jis neatmetė galimybės, kad įmonė nuspręs elektrifikaciją perduoti savo kinų partneriams.
Tačiau ši „kiekvienas už save“ strategija galiausiai suteiks postūmį Kinijos gamintojams ir „sugriaus Europos automobilių gamybą“, įspėjo R. Jullienas.
Jis pridūrė, kad tik įstatymų leidėjai gali imtis veiksmų, kad Europos automobilių gamintojai nepasiduotų šiai pagundai.
Naujausi komentarai