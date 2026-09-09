Garsiam rusų oligarchui nepavyko nusikratyti ES sankcijų

Po plataus masto invazijos pradžios Europos Sąjungos Taryba įšaldė verslininkų, veikiančių tose ekonomikos šakose, kurios laikomos svarbiu Rusijos vyriausybės pajamų šaltiniu, lėšas ir uždraudė jiems atvykti į Europos Sąjungą arba tranzitu vykti per jos teritoriją.
Rusijos verslininkas Romanas Abramovičius pateikė ieškinius Europos Sąjungos teismui, ginčydamas sprendimą įtraukti jį į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus ir reikalaudamas moralinės kompensacijos. Tačiau 2023 m. gruodį ir 2025 m. rugsėjį teismas šiuos ieškinius atmetė. Vėliau ES Taryba priėmė naujus teisės aktus, kuriais sankcijų galiojimą pratęsė iš pradžių iki 2025 m. rugsėjo 15 d., o paskiau – iki 2026 m. kovo 15 d.
Trečiadienį, rugsėjo 9 d., Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atmetė R. Abramovičiaus ieškinius, palikdamas galioti jo turtui nustatytas sankcijas.
Primename, kad praėjusiais metais R. Abramovičius taip pat pralaimėjo teismo bylą Jungtinėje Karalystėje, kurioje reikalavo panaikinti jam taikomas sankcijas.
Naujausi komentarai