„Patvirtindama, kad Italija remia Ukrainos saugumą, vadovaudamasi tuo, kas visada buvo daroma, G. Meloni pakartojo kai kuriuos pagrindinius Italijos vyriausybės pozicijos garantijomis punktus, visų pirma atmetė Italijos karių panaudojimo sausumoje galimybę“, – sakoma jos biuro pareiškime po vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ susitikimo Paryžiuje.
Georgia Meloni vėl sako „ne“ Italijos kariams Ukrainoje
2026-01-06 22:01
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) antradienį pareiškė, kad Europos sąjungininkėms Ukrainoje ir JAV pasiuntiniams pasakė, jog atmeta galimybę panaudoti Italijos karius saugumo garantijoms užtikrinti.
Giorgia Meloni / Scanpix nuotr.
