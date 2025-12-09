Gilėjant nesutarimams, Donaldas Trumpas kritikuoja „silpną“ ir „nykstančią“ Europą

D. Trumpas dar labiau sugriežtino savo neįprastą pastarojo meto kritiką regionui, kurį Vašingtonas ilgą laiką laikė vienu pagrindinių sąjungininkų, pakartojęs kraštutinių dešiniųjų teiginius apie civilizacijos nuosmukį Europoje.
„Dauguma Europos šalių, jos, jos nyksta. Jos nyksta“, – sakė D. Trumpas interviu, kuris buvo duotas pirmadienį.
79 metų milijardierius, kurio politinis kilimas į valdžią buvo grindžiamas provokuojančiais pareiškimais apie migraciją, pakartojo kraštutinių dešiniųjų argumentus, sakydamas, kad Europos politika yra „katastrofa“.
„Jie atvyksta iš visų pasaulio kampelių, – sakė D. Trumpas. – Bet jie nori būti politiškai korektiški ir nenori jų siųsti atgal ten, iš kur jie atvyko.“
D. Trumpo kritika pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai kilo nerimas dėl jo administracijos naujosios nacionalinio saugumo strategijos, kurioje raginama Europos Sąjungoje ugdyti „pasipriešinimą“ liberaliai migracijos politikai.
Paklaustas, ar Europos šalys liks JAV sąjungininkėmis, jei nepriims jo administracijos politikos šiuo klausimu, D. Trumpas atsakė, kad „tai priklauso nuo aplinkybių“.
„Manau, kad jos yra silpnos, bet taip pat nori būti politiškai korektiškos“, – sakė D. Trumpas.
Jis išvardijo šalis, įskaitant Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, Lenkiją ir Švediją, kurios, jo nuomone, yra „naikinamos“ migracijos, ir vėl užsipuolė „baisų, žiaurų, bjaurų“ Sadiqą Khaną (Sadiką Chaną), pirmąjį Londono merą musulmoną.
D. Trumpas taip pat nesureikšmino fakto, kad Kremlius palankiai įvertino naująją JAV nacionalinio saugumo strategiją, pareiškęs, kad ji „didžia dalimi atitinka“ Maskvos viziją.
„Manau, kad jis (Putinas) norėtų matyti silpną Europą, ir, sąžiningai kalbant, jis tai gauna. Tai neturi nieko bendra su manimi“, – sakė jis.
JAV prezidentas taip pat sukritikavo Europos vaidmenį siekiant užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos.
„Jie kalba, bet nieko nepadaro. O karas tęsiasi ir tęsiasi“, – pabrėžė jis.
Naujausi komentarai