Gimstamumas Italijoje sumažėjo iki rekordinių žemumų

Tai istorinės žemumos, antradienį pranešė Nacionalinė statistikos tarnyba. Remiantis dabartiniais skaičiais, neigiama tendencija tęsiasi ir šias metais.
Pernai Italijoje pasaulio šviesą išvydo 369 tūkst. 944 kūdikiai. Tai yra 2,6 proc. mažiau nei 2023 m. 2008-aisiais šalyje, anksčiau garsėjusioje savo meile vaikams, buvo registruota daugiau kaip 576 tūkst. gimimų.
Kaip ir daugelyje Europos šalių, Italijoje mažėjant gimstamumui, kartu didėja senjorų dalis. Remiantis antradienį paskelbta statistika, sausio 1 d. 24,7 proc. italų buvo vyresni nei 65 metų amžiaus. Metais anksčiau šis rodiklis buvo 24,3 proc. Daugiau kaip 2,4 mln. italų yra vyresni nei 85-erių.
Gyventojų amžėjimas ir to padariniai ekonomikai bei socialinei sistemai kelia didelių iššūkių Italijai. Vyriausybės vadovė Giorgia Meloni „visišku prioritetu“ pavadino gimstamumo didinimą.
