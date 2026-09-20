Giorgia Meloni: Italijos mokyklose bus uždraustos burkos

Italija yra viena pagrindinių šalių, į kurią plūsta migrantai, o integracijos klausimas yra vienas opiausių prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus.
„Netrukus ministrų kabineto posėdyje bus pristatyta priemonė, kuria teisiškai bus nustatytas maksimalus užsienio moksleivių skaičius klasėje“, – sakė G. Meloni savo partijos „Italijos broliai“ (FdI) jaunimo sparno susitikime.
„Taip pat reikalaujama, kad užsienio moksleivių, patiriančių rimtų sunkumų integruojantis į mokyklų sistemą, tėvai mokytųsi italų kalbos, o mokyklose draudžiamos burkos ir nikabai“, – teigė ji.
Griežtesnių priemonių dėl burkų dėvėjimo mokyklose liepą pareikalavo partija „Nacionalinė ateitis“ (FN).
Ši partija, nepriklausanti valdančiajai koalicijai, yra dar labiau dešiniosios pakraipos nei G. Meloni vadovaujama politinė jėga ir tapo rimta varžove, kurios reitingai sparčiai kyla nuo pat jos įkūrimo šių metų vasarį.
Nors Italijoje nėra įstatymo, kuris tiesiogiai draustų burkas mokyklose ar viešose vietose, 1975 metų įstatymas draudžia be pateisinamos priežasties naudoti šalmus ar drabužius, apsunkinančius asmens tapatybės nustatymą.
Italijos vyriausiasis administracinis teismas 2008 metais išaiškino, kad veidą dengiantys šydai gali būti dėvimi dėl religinių ar kultūrinių priežasčių, su sąlyga, kad veidas bus parodytas, kai to reikės tapatybei nustatyti.
Prieš imigrantus nusiteikusi partija „Lyga“, priklausanti G. Meloni koalicijai, anksčiau šiais metais Senatui pateikė įstatymo projektą, kuriuo būtų uždrausti šalmai ar drabužiai, išskyrus tam tikras aplinkybes, pavyzdžiui, sporto renginius ar maldos namus.
Užsieniečių moksleivių skaičiaus ribojimas klasėje jau dabar yra numatytas Italijos įstatymuose, o G. Meloni nedetalizavo, kas šioje tvarkoje keisis.
Nacionalinio statistikos instituto (ISTAT) duomenimis, moksleiviai iš užsienio šalių sudaro šiek tiek mažiau nei 12 proc. visų Italijos mokyklose besimokančių vaikų.
Nuo 2010 metų užsieniečių moksleivių skaičius klasėje ir mokykloje ribojamas iki 30 procentų.
Ši riba gali būti padidinta, jei užsienio moksleiviai pakankamai gerai moka kalbą, pavyzdžiui, Italijoje gimę užsieniečiai, arba sumažinta, jei užsienio moksleiviai prastai moka italų kalbą.
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