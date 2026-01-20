GPS trikdžių Latvijos oro erdvėje padaugėjo daugiau nei pusantro karto

Vien tik paskutinį praėjusių metų mėnesį užfiksuoti 48 GPS trikdžių atvejai, o užpernai gruodį jų būta gerokai daugiau – 292.
Per visus 2024 metus buvo užfiksuota 820 GPS trikdžių atvejų, 2023-iaisiais – 342, tuo tarpu 2022 metais – tik 26.
Pasak LGS, trikdžiai prasidėjo tuo metu, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ir veikiausiai yra su tuo susiję.
Civilinės aviacijos agentūra (CAA) naujienų teigė nagrinėjanti ir analizuojanti pranešimus apie GPS signalo trikdžius Latvijos oro erdvėje. Nors šie trikdžiai daro įtaką įprastiems civilinės aviacijos procesams, jie nekelia grėsmės į Latviją ir iš jos skrendančių orlaivių saugumui.
CAA pažymėjo, kad skrydžių saugumui užtikrinti naudojamos kelios sistemos, todėl GPS trikdžiai neturi įtakos skrydžių saugumui. Visi GPS signalo trikdžių atvejai yra centralizuotai registruojami ir analizuojami Europos aviacijos saugos agentūros.
