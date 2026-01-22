Grenlandijos premjeras teigia nežinantis apie JAV ir NATO vadovų susitarimo dėl salos turinį

Premjeras ketvirtadienį taip pat pabrėžė, kad joks susitarimas dėl Grenlandijos negali būti sudarytas be jos pareigūnų dalyvavimo.
„Niekas kitas, išskyrus Grenlandiją ir Danijos Karalystę, neturi įgaliojimų sudaryti sandorių ar susitarimų dėl Grenlandijos ir Danijos Karalystės be mūsų“, – teigė Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas Frederikas Nilsenas).
„Mes turime tam tikras raudonas linijas (...). Turime gerbti savo teritorinį vientisumą. Turime gerbti tarptautinę teisę, suverenitetą“, – pridūrė premjeras.
D. Trumpas atsisakė grasinimų jėga užimti Grenlandiją po trečiadienio susitikimo su M. Rutte, sakydamas, kad pasiekė preliminarų susitarimą dėl Danijos autonominės teritorijos.
Šio susitarimo, pasiekto Šveicarijos Davoso kurorte Pasaulio ekonomikos forume, detalės kol kas lieka miglotos.
J.-F. Nielsenas teigė, kad vertina teigiamai D. Trumpo pareiškimą, jog jis nenaudos jėgos prieš Grenlandiją, pridurdamas, kad nežino naujausio susitarimo detalių.
„Nežinau, kas yra susitarime ar sandoryje dėl mano šalies“, – žurnalistams sakė jis.
Pasak J.-F. Nielseno, jis nedalyvavo jokiose diskusijose dėl Grenlandijos klausimo.
Jungtinės Valstijos ir Danija persiderės dėl 1951 metų Grenlandijos gynybos pakto, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis, susipažinęs su D. Trumpo ir M. Rutte derybomis.
Šaltinis teigė, kad Europos sąjungininkai taip pat sustiprins saugumą Arktyje, tačiau pabrėžė, kad amerikiečių bazių įkūrimas Grenlandijoje pagal JAV suverenitetą nebuvo aptartas.
Anksčiau ketvirtadienį Grenlandijos vicepremjeras Mute Egede (Mutis Ejė) socialiniame tinkle pareiškė, kad bet koks bandymas perduoti šią Arkties salą būtų nepriimtinas.
