Gręsiant valdžios įstaigų uždarymui, Trumpo susitikimas su demokratais rezultato nedavė

„Tarp abiejų pusių išlieka dideli nesutarimai“, – žurnalistams sakė Senato demokratų lyderis Ch. Schumeris po paskutinio susitikimo, kurį surengė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Mažumoje esančiai partijai atstovaujantis Ch. Schumeris sakė, kad „nuo respublikonų priklauso, ar jie nori valdžios įstaigų uždarymo, ar ne“, ir pridūrė pateikęs D. Trumpui „keletą pasiūlymų“.
Tuo tarpu viceprezidentas J. D. Vance'as apkaltino demokratus, esą šie savo finansavimo reikalavimais „amerikiečiams į smilkinį įrėmė ginklą“.
„Manau, kad einame link valdžios įstaigų uždarymo, nes demokratai nedaro to, kas teisinga“, – sakė viceprezidentas.
Jei Kongresas iki antradienio vidurnakčio nepriims įstatymo dėl federalinės veiklos finansavimo, valdžios įstaigos iš dalies stabdys savo veiklą, o Vašingtonas panirs į naują politinę krizę.
Dėl valdžios įstaigų uždarymo sustos nebūtinosios veiklos, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liks be atlyginimų, bus sutrikdytas daugelio socialinės apsaugos išmokų mokėjimas.
Tokie valdžios įstaigų uždarymai šalyje labai nepopuliarūs, todėl ir demokratai, ir respublikonai stengiasi šio scenarijaus išvengti, o jei toks uždarymas vis dėlto įvyktų, dėl jo jau dabar kaltina savo priešininkus.
Tačiau likus vos 36 valandoms iki termino pabaigos, abi pusės laikosi savo pozicijų, o uždarymo grėsmė didėja. Baltieji rūmai kaitina įtampą grasindami atleisti didelį skaičių valstybės tarnautojų, užuot, kaip įprasta, tiesiog laikinai sustabdžius jų atlyginimų išmokėjimą, kol bus pasiektas susitarimas.
Respublikonai pasiūlė pratęsti dabartinį finansavimą iki lapkričio pabaigos, kol bus deramasi dėl ilgalaikio išlaidų plano.
Tačiau demokratai, kurie politiškai yra beveik bejėgiai ir priblokšti D. Trumpo sprendimo likviduoti ištisus valdžios įstaigų departamentus, siekia išnaudoti labai retai gaunama derybine galia.
Reikalavimas skirti lėšų sveikatos priežiūrai
Respublikonai turi nedidelę daugumą abejose Kongreso rūmuose, tačiau pagal Senato taisykles biudžeto įstatymams priimti reikia 60 iš 100 balsų, o tai reiškia, kad jie turi palenkti į savo pusę bent 7 demokratus.
Demokratai nori, kad sveikatos priežiūros sektoriui būtų grąžinta šimtai milijardų dolerių anksčiau numatytų lėšų, ypač vadinamajai „Obamacare“ sveikatos draudimo programai mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kurią D. Trumpo administracija planuoja panaikinti įgyvendindama liepos mėnesį priimtą vadinamąjį „didelį ir gražų“ biudžeto įstatymą.
Jie taip pat nori užkirsti kelią D. Trumpui ir respublikonams vėliau sumažinti patvirtintas lėšas vadinamuoju „atšaukimo“ procesu, kuriam priimti reikia tik paprastos balsų daugumos, kaip respublikonai pasielgė šią vasarą.
„Galiausiai sprendimų priėmėjas yra jis“, – apie D. Trumpą kalbėjo Ch. Schumeris.
„Ir jei jis sutiks su kai kuriais mūsų prašymais dėl sveikatos priežiūros ir atšaukimo procedūros, kuriuos, mūsų vertinimu, amerikiečiai palaiko – jis galės išvengti valdžios įstaigų uždarymo, tačiau tarp mūsų vis dar lieka didelių nesutarimų“, – pridūrė Senato demokratų lyderis.
Atstovų Rūmai jau patvirtino trumpalaikį finansavimo pratęsimą, o respublikonų Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas bandė priversti Senato demokratus imtis veiksmų šią savaitę nesušaukdamas posėdžio Kongrese.
Stovėdamas greta viceprezidento J. D. Vance'o ir Senato respublikonų lyderio Johno Thune'o, M. Johnsonas pirmadienį apkaltino demokratus „mėginant įtraukti pašalinius klausimus“, užuot priėmus jo rūmų „švarų“ pasiūlymą pratęsti finansavimą.
„Jei demokratai nuspręs sustabdyti valdžios įstaigų veiklą, atsakomybė už pasekmės guls ant jų pečių, ir manau, kad (tokia baigtis – ELTA) bus absoliučiai tragiška“, – sakė jis.
Kongresas, kuriame respublikonų persvara trapi, periodiškai susiduria su terminais, iki kurių turi susitarti dėl išlaidų planų.
Kovo mėnesį, kai šaliai jau grėsė valdžios įstaigų veiklos sustabdymas, respublikonai atsisakė pradėti dialogą su demokratais dėl didelių biudžeto karpymų ir tūkstančių federalinių darbuotojų atleidimo.
Tuomet 10 Senato demokratų, įskaitant Ch. Schumerį, nenoriai nubalsavo už respublikonų pasiūlytas laikinas priemones, siekdami išvengti valdžios įstaigų uždarymo. Tačiau jų sprendimas supykdė partijos rinkėjus, kurie aktyviai ragina demokratų lyderius priešintis D. Trumpui.
