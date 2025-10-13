„Hamas“: kalinių išlaisvinimas yra nacionalinės svarbos įvykis palestiniečių kovoje

„Hamas“ sveikina išlaisvintus kalinius, jų tvirtas šeimas ir mūsų išdidžios palestiniečių tautos mases su jų išlaisvinimu iš okupantų kalėjimų – pasiekimu, kuris žymi ryškų nacionalinės svarbos įvykį mūsų tebesitęsiančioje kovoje už laisvę ir išlaisvinimą“, – sakoma palestiniečių kovotojų grupės pareiškime.
Pirmadienį Izraelis paleido 1 968 kalinius, daugiausia palestiniečius, pagal paliaubų Gazos Ruože susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Naujausi komentarai