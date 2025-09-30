Hegsethas kariuomenės vadams: reikia išspręsti dešimtmečius trukusio nuosmukio problemą

Išklausyti jo 45 minutes trukusios kalbos amerikiečių karininkai buvo sukviesti iš viso pasaulio.
Kalba apėmė daug temų ir buvo pasakyta tokiu metu, kai kariuomenė susiduria su kontroversijomis tiek pačiose Jungtinėse Valstijose, tiek užsienyje, pavyzdžiui, dėl to, kad prezidentas Donaldas Trumpas dislokavo karių dviejuose demokratų valdomuose JAV miestuose ir įsakė smogti mažiems laiveliams Karibuose, kuriais, kaip įtariama, gabenami narkotikai.
D. Trumpas, kuris atėjęs į valdžią prižiūrėjo retą aukšto rango karininkų atleidimo vajų, taip pat įsakė smogti Irano branduoliniams objektams ir Teherano remiamiems Jemeno sukilėliams.
„Tai kalba apie tai, kaip išspręsti dešimtmečių nuosmukį, kurio dalis akivaizdi, o kita dalis – nematoma“, – sakė P. Hegsethas, vaikštinėdamas po sceną, kur kabėjo didžiulė JAV vėliava.
„Kvaili ir nerūpestingi politiniai lyderiai nustatė ne tą kompaso kursą ir mes pasiklydome. Tapome „Woke departamentu“. Bet taip nebėra“, – sakė jis, turėdamas galvoje perdėtą jautrumą socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams.
P. Hegsethas paskelbė, kad baigėsi „ideologinis šlamštas“, pavyzdžiais nurodydamas susirūpinimą klimato kaita, bauginimą, „toksiškus“ lyderius ir paaukštinimus remiantis rase ar lytimi.
Jis taip pat nusitaikė į Pentagono generalinį inspektorių, tiriantį jo elgesį. P. Hegsetho teigimu, generalinio inspektoriaus biuras buvo „verčiamas ginklu, į vairuotojo vietą sodinant niurzgas, ideologus ir prastai dirbančius“ žmones.
Prezidentas D. Trumpas vėliau antradienį savo ruožtu sakė, kad JAV kariuomenė „atgaivina kario dvasią“.
„Kartu mes atgaiviname kario dvasią. Ir tai yra dvasia, kuri laimėjo ir sukūrė šią tautą“, – sakė D. Trumpas JAV generolams ir admirolams.
Jis taip pat teigė, kad šalis susiduria su „vidiniu karu“, kurį kelia nusikalstamumas ir imigracija.
D. Trumpas kalbėjo, kad keliuose JAV miestuose vykdomos operacijos, kuriose dalyvauja Nacionalinė gvardija, yra „svarbi dalis kai kuriems šioje salėje esantiems žmonėms. Tai taip pat karas – vidinis karas“.
Pertvarkymai Pentagone
Netylant spėlionėms, kodėl visi aukšto rango Jungtinių Valstijų kariuomenės pareigūnai buvo pakviesti į susitikimą, JAV viceprezidentas J. D. Vance'as tvirtino, kad tai yra įprasta praktika.
Prieš susitikimą Pentagonas neteikė išsamios informacijos, o JAV gynybos departamento centrinės būstinės atstovas Seanas Parnellas tik nurodė, kad P. Hegsethas „kreipsis į savo aukšto rango karinius vadovus“.
Gegužės mėnesį JAV gynybos sekretorius nurodė smarkiai sumažinti generolų ir admirolų skaičių, įskaitant 20 proc. aktyvioje tarnyboje esančių keturių žvaigždučių karininkų.
Šis žingsnis žengtas po to, kai vasarį Pentagonas paskelbė, kad siekia sumažinti savo civilių darbuotojų skaičių bent 5 procentais.
Nuo sausio, kai pradėjo eiti antrąją kadenciją, D. Trumpas atleido ne vieną aukšto rango kariuomenės pareigūną, įskaitant Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininką generolą Charlesą Browną (Čarlzą Brauną). Jis buvo atleistas vasarį, nepateikus jokio paaiškinimo.
Taip pat buvo atleisti Karinio jūrų laivyno ir Pakrančių apsaugos vadovai, Nacionalinio saugumo agentūros bei Gynybos žvalgybos agentūros vadovai, Karinių oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas, NATO paskirta Karinio jūrų laivyno viceadmirolė ir trys aukščiausio lygio karo teisininkai.
P. Hegsethas antradienį gynė atleidimus, sakydamas: „Beveik neįmanoma pakeisti kultūros su tais pačiais žmonėmis, kurie padėjo ją sukurti ar netgi pasinaudojo ja.“
Anksčiau šiemet JAV pajėgos vykdė beveik du mėnesius trukusią smūgių kampaniją, nukreiptą prieš Irano remiamus husių sukilėlius Jemene, taip pat smogė trims branduoliniams objektams, kurie buvo svarbi Teherano branduolinės programos dalis.
Be to, JAV kariai buvo dislokuoti Los Andžele ir Vašingtone – esą siekiant kovoti su pilietiniais neramumais ir nusikalstamumu, o panašūs veiksmai taip pat planuojami Portlende, Memfyje ir galbūt kitose miestuose.
Naujausi komentarai