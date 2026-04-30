Hegsethas surėmė ietis su demokratais Kongrese

Tai buvo jo pirmasis liudijimas Kongresui nuo tada, kai prezidentas Donaldas Trumpas prieš daugiau nei du mėnesius pradėjo šį konfliktą.
Pasirodęs Atstovų Rūmų Ginkluotųjų pajėgų komitete, P. Hegsethas greitai pademonstravo karingą toną, savo įžanginėje kalboje pareiškęs, kad pagrindinis iššūkis šiuo metu yra „pralaimėtojiški Kongreso demokratų ir kai kurių respublikonų žodžiai“.
Atstovų Rūmų narys Adamas Smithas – vyriausiasis komiteto demokratas – atkreipė dėmesį į regionines karo pasekmes ir jo žalą tiek JAV kariams, tiek civiliams, sakydamas, kad nori atsakymų apie tai, kur link krypsta konfliktas ir koks yra „planas mūsų tikslams pasiekti“.
Vėliau jis paklausė P. Hegsetho, kaip „mirtini, kinetiniai karo veiksmai“ galėtų virsti pagerėjimu kalbant apie Irano branduolinę programą, kurią Vašingtonas siekia sunaikinti.
P. Hegsethas atsakė sukritikuodamas, jo žodžiais tariant, labai blogą Irano branduolinį susitarimą, kurį D. Trumpas nutraukė per savo pirmąją kadenciją.
Kitas demokratas, Atstovų Rūmų narys Johnas Garamendi, apkaltino P. Hegsethą „nuo pat pirmos dienos meluojant Amerikos visuomenei apie šį karą“, o tai, kas vyksta Artimuosiuose Rytuose, pavadino „geopolitine nelaime, strategine klaida, sukeliančia pasaulinę ekonomikos krizę“.
„Per 60 Trumpo karo Irane dienų svarbiausia amunicija buvo eikvojama nerimą keliančiu greičiu, sumažinant atsargas žemiau lygio, kuris laikomas būtinu norint sulaikyti Kiniją“, – sakė J. Garamendi, konfliktą taip pat pavadinęs „liūnu“.
25 mlrd. dolerių išlaidos
P. Hegsethas atkirto, klausdamas J. Garamendi: „Už ką jūs čia sergate?“, ir pridūrė, kad karo vadinimas „liūnu“ yra „propagandos perdavimas mūsų priešams“.
Demokratų atstovas Sethas Moultonas paklausė P. Hegsetho, ar jis patarė D. Trumpui pulti Iraną – į šį klausimą Pentagono vadovas nenorėjo atsakyti, nors vėliau teigė manantis, kad tai buvo gera idėja.
S. Moultono paklaustas, ar jis apsvarstė riziką, kad užpultas Iranas uždarys itin svarbų Hormuzo sąsiaurį, P. Hegsethas atsakė, kad Pentagonas „išnagrinėjo visus šios rizikos aspektus“.
Tačiau Gynybos departamentui nepavyko užkirsti kelio sąsiaurio uždarymui, dėl kurio smarkiai išaugo naftos kainos ir kilo ekonominių padarinių visame pasaulyje.
Vašingtonas atsakė Irano uostų blokada ir dabar pirmą kartą per daugiau nei 20 metų Artimuosiuose Rytuose dislokavo tris lėktuvnešius.
P. Hegsethas taip pat buvo spaudžiamas dėl konflikto išlaidų, kurios, pasak jo, kol kas vertinamos mažiau nei 25 mlrd. dolerių (21,4 mlrd. eurų).
Tuomet Pentagono vadovas paklausė komiteto: „Kiek vertas užtikrinimas, kad Iranas niekada negautų branduolinio ginklo?“
D. Trumpas neribotam laikui pratęsė iš pradžių dviem savaitėms sutartas paliaubas su Iranu, tačiau derybose kol kas nepasiekta persilaužimo nei dėl konflikto užbaigimo, nei dėl Teherano branduolinės programos.
Atstovų Rūmų demokratai anksčiau šį mėnesį pateikė šešis apkaltos straipsnius P. Hegsethui, kaltindami jį „sunkiais nusikaltimais ir nusižengimais“, įskaitant karo prieš Iraną vykdymą be Kongreso pritarimo.
Keliolika demokratų praėjusią savaitę taip pat išsiuntė laišką P. Hegsethui, reikalaudami „oficialaus, neatidėliotino tyrimo“ dėl šešių JAV karių žūties Kuveite kovo 1 dieną, teigdami, kad Pentagono vadovas nesugebėjo apsaugoti amerikiečių pajėgų, o vėliau „suklaidino visuomenę dėl išpuolio aplinkybių“.
Iš viso šiame konflikte žuvo 13 amerikiečių karių – šeši per Irano išpuolį Kuveite, vienas per kitą išpuolį Saudo Arabijoje ir šeši per lėktuvo katastrofą Irake, o 400 buvo sužeisti.
