Hitrou oro uostas fiksavo keleivių skaičiaus rekordą

Keleivių srautas per judriausią Europoje, smarkiai plėstis planuojantį oro uostą pernai buvo jam rekordinis.
Vien tik per paskutinį praėjusių metų mėnesį sulaukta beveik 7,2 mln. keleivių – tai didžiausias kada nors užfiksuotas jų skaičius gruodį.
Pernai rugpjūtį oro uostas pristatė 49 mlrd. svarų sterlingų (56,5 mlrd. eurų) vertės plėtros planą, į kurį įtraukta ir ilgai laukto trečiojo kilimo-tūpimo tako statyba. Planą po ilgų teisinių ginčų patvirtino Jungtinės Karalystės vyriausybė.
Pasak Hitrou oro uosto vadovybės, šio plano įgyvendinimas padidins pralaidumą iki 150 mln. keleivių per metus.
Tai būtų reta tokia plėtra Europoje, kurios šalys svyruoja tarp pastangų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir strateginio sektoriaus poreikių.
