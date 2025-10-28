Honkongo oro uoste po krovininio lėktuvo nelaimės vėl atidarytas kilimo ir tūpimo takas

Nelaimingo incidento metu žuvo du žmonės. Tai buvo vienas kruviniausių tokių incidentų nuo Honkongo oro uosto atidarymo 1998 metais.
Spalio 20 dieną krovininis lėktuvas „Boeing“ leisdamasis nuslydo nuo šiauriausio tako, susidūrė su antžeminio personalo automobiliu ir nuslydo į jūrą.
Gelbėjimo operacija buvo baigta pirmadienio vakarą.
Antradienį Honkongo vadovas Johnas Lee (Džonas Li) pranešė, kad kilimo ir tūpimo takas vėl veikia. Jis pridūrė, kad oro uostas vykdo savo įprastinę veiklą.
Praėjusią savaitę įvykusio incidento metu žuvo du oro uosto apsaugos darbuotojai. Pareigūnų teigimu, jų automobilis buvo saugioje vietoje, už kilimo ir tūpimo tako.
J. Lee sakė, kad Honkongo oro avarijų tyrimų tarnyba tiria incidentą, įskaitant įgulos kvalifikaciją, skrydžių operacijas ir techninės priežiūros įrašus.
Krovininio lėktuvo juodosios dėžės su skrydžio savirašiais buvo rastos penktadienį.
J. Lee pareiškė, kad krovininio lėktuvo įgula, priklausanti Stambule įsikūrusiai oro linijai „ACT Airlines“, po katastrofos liko Honkonge.
Pareigūnai pranešė, kad tyrimą atlieka JAV ir Turkijos civilinės aviacijos avarijų tyrimo agentūros, taip pat „Boeing“ ekspertai.
Avarija įvyko naujausiame oro uosto kilimo ir tūpimo take, kuris yra 142 mlrd. Honkongo dolerių (15,44 mlrd. eurų) vertės plėtros projekto, užbaigto pernai, dalis.
