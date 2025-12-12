 Į Baltarusiją derybų atvyko JAV pasiuntinys

Į Baltarusiją derybų atvyko JAV pasiuntinys

2025-12-12 17:56
Viljama Sudikienė (ELTA)

Penktadienį JAV pasiuntinys atvyko į Minską pokalbių su seniai Baltarusiją valdančiu Aliaksandru Lukašenka, rodo valstybinės žiniasklaidos paskelbtas vaizdo įrašas. Vašingtonas siekia kalinių išlaisvinimo šioje represijas vykdančioje šalyje, Maskvos sąjungininkėje.

Nuo 1994 m. Baltarusiją valdantis A. Lukašenka vykdo plataus masto represijas nuo 2020 m. kilusių protestų prieš jo valdymą, kalėjimuose tebėra daugiau nei 1000 žmonių.

Minskas pranešė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Johnas Coale'as atvyko į Baltarusiją „derybų“ su A. Lukašenka. Po ankstesnių tokių vizitų sekė kalinių paleidimas.

„Derybos prasidėjo šiandien, jos tęsis rytoj“, – pranešė A. Lukašenkos komandos valdomas „Telegram“ kanalas. Jame buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip A. Lukašenka pasitinka JAV pareigūną.

Rugsėjį Baltarusija pagal susitarimą su JAV paleido dešimtis politinių kalinių mainais į kai kurių sankcijų sušvelninimą.

Teisių gynimo grupės „Viasna“ teigimu, šiuo metu Baltarusijoje yra 1227 politiniai kaliniai, įskaitant Nobelio premijos laureatą Alesį Bialiackį, protestų lyderę Mariją Kolesnikovą ir A. Lukašenkos varžovą Viktorą Babaryką. Jie laikomi izoliuoti nuo ​​2023 metų.

Už grotų atsidūrė aktyvistai, žurnalistai ir paprasti žmonės, dalyvavę protestuose ar juos parėmę. Rugsėjį Minskas paleido režimo oponentą veteraną Mikolą Statkevičių, tačiau jis atsisakė išvykti į Lietuvą ir vėl buvo įkištas į kalėjimą. Represijos Baltarusijoje privertė šimtus tūkstančių žmonių išvykti į užsienį.

