Į Latvijos miestą atklydo lokys

Jis atskleidė, kad gyvūnas sutemus buvo išvestas į mišką, uždarius gatvę ir sukūrus koridorių lokiui. Tuomet į orą buvo paleisti dronai su infraraudonųjų spindulių kameromis, tačiau jie lokio neaptiko, todėl manoma, kad jis dingo miškuose.
Jėkabpilio meras pabrėžė, kad lokio pasišalinimą iš miesto apsunkino didelis visuomenės susidomėjimas, trikdęs gyvūną.
„Kai kurie žmonės skundžiasi informacijos trūkumu, tačiau tai buvo padaryta siekiant dar labiau nepritraukti dėmesio“, – sakė R. Ragainis ir pridūrė, kad nepaisant potencialiai pavojingos padėties, gyventojai buvo pasirengę vytis, filmuoti ar fotografuoti lokį.
Žvėris nepadarė jokios žalos, žmonės nenukentėjo.
Apie lokius šalia kitų gyvenamų vietų savivaldybei buvo pranešta ir anksčiau. Neseniai į Jėkabpilį atklydo briedis, jis irgi buvo išlydėtas iš miesto.
„Gamta yra gamta. Mus supa miškai, ir neatsitiktinai mūsų regione įkurtas Sėlos karinis poligonas“, – sake R. Ragainis.
Apie mešką, klajojančią Jėkabpilyje, buvo pranešta sekmadienį. Vakare meras pranešė, kad policija kontroliuoja padėtį ir per garsiakalbius mėgina išvyti mešką iš miesto.
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