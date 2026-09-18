Į Prancūzijos prezidento rinkimus įsitraukia dar vienas kraštutinės dešinės politikas

„Būsiu kandidatas prezidento rinkimuose“, – ketvirtadienio vakarą televizijos kanalui „BFMTV“ sakė partijos „Rekonkista“ lyderis, kuris per pastaruosius prezidento rinkimus 2022 m. užėmė gana žemą ketvirtąją vietą.
Jis įsitraukia į kovą tuo metu, kai žymiausia kraštutinės dešinės kandidatė Marine Le Pen tikisi, kad kitais metais, kai prezidentas Emmanuelis Macronas pasitrauks iš pareigų, ji turės geriausius šansus laimėti. Tai tapo įmanoma po to, kai teismas liepos mėnesį sutrumpino jai skirtą draudimą eiti valstybines pareigas dėl teistumo korupcijos byloje.
Prognozuojama, kad ši politikos veteranė iš antiimigracinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“, per pastaruosius dvejus rinkimus užėmusi antrąją vietą po E. Macrono, turės didžiausias galimybes pirmauti pirmame rinkimų ture.
E. Zemmouras pasisako už imigracijos sustabdymą, taip pat už užsieniečių „remigraciją“ atgal į jų šalis. „Visi nusikaltę užsieniečiai privalo būti išsiųsti atgal – net ir tie, kurie nesėdi kalėjime“, – sakė jis.
„Taip pat, savaime suprantama, privalome išsiųsti nelegalius imigrantus. Turime išsiųsti ir tuos, kurie jau ilgą laiką yra bedarbiai, ir visus tuos, kurie gyvena vien tik iš socialinių išmokų“, – pridūrė jis.
Pastarosiomis savaitėmis atliktos nuomonių apklausos parodė, kad M. Le Pen pirmautų artėjančių prezidento rinkimų pirmajame ture.
Šį savaitgalį paskelbta apklausa rodo, kad buvęs centristų ministras pirmininkas Edouardas Philippe‘as galėtų patekti į antrąjį turą ir varžytis su M. Le Pen, tačiau tik tuo atveju, jei jo konkurentas centristas Gabrielis Attalis pasitrauktų iš rinkimų.
Priešingu atveju jos varžovu galėtų tapti kraštutinių kairiųjų lyderis Jeanas Lucas Melenchonas, rodo 13 tūkst. rinkėjų apklausa.
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