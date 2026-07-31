Tai paaiškėjo praėjus kelioms savaitėms po panašaus incidento su „ChatGPT“ kūrėjos „OpenAI“ modeliais.
Ketvirtadienį „Anthropic“ pranešė apie incidentus sužinojusi tik peržiūrėjusi maždaug 141 tūkst. testų po to, kai apie panašų atvejį paskelbė „OpenAI“. Tuo metu nei pati bendrovė, nei nukentėjusios organizacijos šios veiklos nebuvo pastebėjusios. Kokių bendrovių sistemos buvo paveiktos, neatskleidžiama.
Modeliai dalyvavo vadinamosiose „Vėliavos užgrobimo“ (angl. Capture the Flag – CTF) pratybose, skirtose patikrinti jų gebėjimą įsilaužti į fiktyvią kompiuterinę sistemą ir surasti joje paslėptą informaciją.
Nors modeliams buvo nurodyta, kad jie neturi prieigos prie interneto, dėl trečiosios šalies testavimo aplinkos konfigūracijos klaidos interneto ryšys liko prieinamas. Kaip savo tinklaraštyje nurodė „Anthropic“, šia spraga pasinaudojo trys jos modeliai.
Vienu atveju modelis „Claude Opus 4.7“ mėgino įsilaužti į realią bendrovę, kurios pavadinimas sutapo su teste naudotos fiktyvios įmonės pavadinimu. Per keturis bandymus modelis gavo prisijungimo duomenis ir pasiekė duomenų bazę, kurioje buvo keli šimtai eilučių veiklos duomenų. Modelis tęsė veiksmus net ir supratęs, kad sistema yra reali.
Kitu atveju modelis „Mythos 5“ į viešą atsisiuntimo platformą įkėlė testavimui sukurtą kenkėjišką programą, kuri ten buvo prieinama maždaug valandą. Ją atsisiuntė 15 sistemų, įskaitant vieną kibernetinio saugumo bendrovės sistemą, kuri įprastai analizuoja tokius failus. Taip modeliui buvo suteikta prieiga prie dalies šios bendrovės kompiuterių infrastruktūros.
Trečiasis bandomasis modelis nuskenavo apie 9 tūkst. taikinių, o po to pabandė įsilaužti į vienos bendrovės sistemą. Supratęs, kad bendrovė yra reali, modelis kibernetinę ataką nutraukė.
„Anthropic“ teigimu, šie incidentai veikiau rodo ne modelių suderinimo su nustatytais veikimo principais nesėkmę, o testavimo infrastruktūros ir procedūrų trūkumus.
Kaip skelbta anksčiau, liepos viduryje kitos DI milžinės „OpenAI“ modeliai per vidinį testą ėmė veikti savarankiškai ir savo iniciatyva įvykdė kibernetinę ataką prieš populiarią programuotojų platformą „Hugging Face“. Vėliau pati „OpenAI“ šį incidentą pavadino neturinčiu precedento.
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