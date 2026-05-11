Ieškomas buvęs Lenkijos ministras Ziobro patvirtino iš Vengrijos pabėgęs į JAV

„Esu Jungtinėse Valstijose, – dešiniųjų pažiūrų transliuotojui „Republika“ sakė Z. Ziobro. – Atvykau vakar, ir tai jau trečias kartas, kai keliauju po šią šalį.“
Z. Ziobro, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešiniųjų pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo.
Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai „Pegasus“ pirkti, kaip įtariama, siekiant stebėti politinius oponentus.
Po to, kai balandį vykusiuose rinkimuose V. Orbano partija neteko valdžios, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras, prisaikdintas šeštadienį, pareiškė, kad Vengrija nebesaugos asmenų, kurių ieškoma kitur.
„Vengrija nebebus tarptautiniu mastu ieškomų nusikaltėlių sąvartynas“, – pareiškė jis spaudos konferencijoje kitą dieną po savo pergalės, kaip pavyzdžius paminėdamas Z. Ziobro ir jo buvusį pavaduotoją Marciną Romanowskį, įtariamą pasisavinus beveik 40 mln. eurų.
Dešiniųjų pažiūrų Lenkijos transliuotojas „Republika“ sekmadienį pranešė, kad Z. Ziobro yra JAV, o liberalus transliuotojas TVN24 paskelbė Z. Ziobro nuotrauką Niuarko „Liberty“ tarptautiniame oro uoste, kurią, jo teigimu, padarė kitas keliautojas.
Neaišku, kaip Z. Ziobro pavyko nuvykti į Jungtines Valstijas, nes Lenkija anksčiau teigė, kad jo lenkiškas pasas buvo panaikintas.
Vietos naujienų svetainė „Onet“ pranešė, kad Z. Ziobro gavo JAV žurnalisto vizą, susijusią su „Republika“. Su Lenkijos dešiniaisiais susijęs transliuotojas vėliau paskelbė, kad pasamdė buvusį teisingumo ministrą savo politikos apžvalgininku JAV.
Lenkija susisieks su JAV
Dabartinis Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Zurekas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad Lenkija „kreipsis į JAV ir Vengriją su klausimais dėl teisinio pagrindo, leidusio Zbigniewui Ziobro (...) atvykti į Jungtines Valstijas, nepaisant to, kad jis neturi galiojančių dokumentų“.
„Nenutrauksime pastangų užtikrinti, kad jis ir ponas Marcinas Romanowskis atsakytų prieš Lenkijos teisingumo sistemą“, – sakė jis.
Anksčiau W. Zurekas transliuotojui „Polsat“ sakė: „Jei pasitvirtins, kad Ziobro yra JAV, tuomet (Lenkija) prašys jį išduoti.“
Z. Ziobro buvo ultrakonservatyvios partijos „Suvereni Lenkija“, jaunesniosios nacionalistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) koalicijos partnerės, lyderis, o 2015–2023 metais ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas.
Jis taip pat žinomas kaip ginčytinų teismų reformų, sukėlusių Lenkijos ir Europos Komisijos priešpriešą, architektas.
„Republika“ paklaustas apie galimą jo ekstradiciją, Z. Ziobro atsakė: „Esu pasirengęs stoti prieš bet kokį teismą, o Amerikos nepriklausomas teismas tikrai yra nepriklausomas teismas.“
„Jei jie nori pradėti ekstradicijos procedūras, prašom“, – pridūrė jis, pavadindamas ekstradicijos bylas JAV teismuose „sudėtinga procedūra“.
Jis atmetė jam pateiktus kaltinimus, apkaltindamas centristinę Lenkijos vyriausybę vykdant raganų medžioklę prieš konservatorius.
Naujausi komentarai