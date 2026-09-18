Imigrantų šeimos keičia elitinių britų mokyklų veidą

Mokyklų vadovai tokį pokytį sieja su didesnėmis kai kurių imigrantų šeimų akademinėmis ambicijomis, pasiryžimu investuoti į papildomą mokymą ir galimybe dėl geros mokyklos keliauti toliau, o kai kurie baltaodžiai britai tėvai savo ruožtu baiminasi didelio akademinio spaudimo.
Teigiama, jog indų, kinų ir afrikiečių kilmės šeimos itin vertina šių įstaigų reputaciją bei papildomas ugdymo veiklas. Ekspertų pastebėjimu, šie pokyčiai atspindi platesnes socialines ir ekonomines tendencijas, susijusias su išsilavinusių užsieniečių atvykimu į šalį.
Tuo metu pačių mokyklų atstovai pabrėžia, kad svarbu išlaikyti ryšį su vietos bendruomene ir užtikrinti, jog atrankinis ugdymas būtų prieinamas įvairių šeimų vaikams. Siekdamos sumažinti korepetitorių įtaką stojamiesiems egzaminams ir pritraukti daugiau vietos šeimų, kai kurios mokymo įstaigos jau keičia priėmimo testų modelius.
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