Intymus apsikabinimas sprogdina internetą

Spalio 29 d. trečiadienį Misisipės universitete vykusiame „Turning Point USA“ renginyje viceprezidentas J. D. Vance'as buvo garbės svečias, rašo „People“.
E. Kirk, dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko našlė, perėmė vyro vietą „Turning Point“ generalinio direktoriaus poste, kai jis buvo nužudytas.
Trečiadienio renginį E. Kirk pradėjo pažymėdama, kad tą dieną suėjo septynios savaitės nuo jos vyro mirties.
„Niekas niekada nepakeis mano vyro“, – sakė ji susirinkusiems. „Tačiau matau kai kuriuos savo vyro panašumus į J. D. – viceprezidentą J. D. Vance'ą. Taip. Ir todėl esu tokia palaiminta, kad šįvakar galiu jį pristatyti.“
J. D. Vance'ui lipant ant scenos, jis ir E. Kirk apsikabino – vienu momentu E. Kirk priglaudė delną prie viceprezidento plaukų.
Tai sukėlė klausimų daugeliui internautų – jie svarstė, ar toks apkabinimas yra tinkamas šioje situacijoje.
„Nesvarbu, gedi tu ar ne, taip liesti vedusį vyrą yra labai nepagarbu“, – rašė viena moteris. J. D. Vance'as su žmona Usha augina tris atžalas.
„Ji pasitaisė greičiau nei Donaldo Trumpo ausis“, – rėžė kitas internautas.
Primename, kad įtakingas konservatyviosios politikos atstovas Ch. Kirkas, būdamas 31 metų, buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete.
22-ejų šauliui Tyleriui Robinsonui buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.
Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.
Būdamas 18 metų, Ch. Kirkas tapo vienu iš ne pelno siekiančios organizacijos „Turning Point USA“ (TPUSA), siekiančios skleisti konservatyvias pažiūras tarp jaunimo, įkūrėjų.
2021 m. Ch. Kirkas vedė Eriką Frantzve, verslininkę ir buvusią „Mis Arizona, JAV“. 2022 m. pora susilaukė dukros, o 2024 m. sūnaus.
