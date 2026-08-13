Iranas Trumpui: Hormuzo sąsiauris lieka užblokuotas

„Hormuzo sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos“, – teigiama pranešime.
D. Trumpas pastaruoju metu ne kartą sakė, kad JAV visiškai kontroliuoja šį sąsiaurį.
„Jis priklauso mums“, – pavyzdžiui, sakė jis antradienio vakarą. Iraniečiai esą neturi jokios kontrolės. Kažkada iraniečiai „galbūt kažko imsis, ir tada bus nušluoti“, – pagrasino jis.
Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra (UKMTO) neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie esą rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams.
Taip pat išlieka dreifuojančių arba nepažymėtų minų rizika. Prekybiniai laivai čia plaukioja tik sumažintu pajėgumu.
Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuris yra vienas iš svarbiausių tarptautinių naftos, dujų ir trąšų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių karinio konflikto tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimo priežasčių.
Prieš JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradedant atakas prieš Iraną, laivybos eismas per Hormuzo sąsiaurį vyko beveik netrukdomai.
Prasidėjus karui, Iranas, vykdydamas išpuolius prieš laivus ir grasindamas jiems, praktiškai sustabdė laivybos eismą. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai sukėlė infliacijos šuolį visame pasaulyje.
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