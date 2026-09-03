Įsigalioja nauji JAV muitų tarifai dronams

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio mėnesį pasirašė įsaką, kuriuo nustatomi šie muitai, nes Baltieji rūmai perspėjo apie „nacionalinio saugumo grėsmę, kurią kelia dronų ir jų komponentų importas“.
Šiuo įsaku taip pat siekiama sustiprinti vidaus tiekimo grandines.
Dronams, kurių pakilimo masė viršija 25 kg, taip pat tiems, kurie turi termovizines kameras, ir dronų stotelėms taikomas 100 proc. tarifas. Mažesniems dronams taikomas 25 proc. tarifas.
Kai kurioms dronų sudedamosioms dalims, kurios nėra „ypač jautrios“, taip pat bus taikomi muitai, tačiau jie įsigalios tik kitų metų vasario 9 d.
Kinija išreiškė prieštaravimą planuojamiems tarifams netrukus po to, kai juos paskelbė D. Trumpas, ir paragino Vašingtoną atšaukti šiuos muitus.
Prekybos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad tarifai „sutrikdys pasaulinę dronų tiekimo grandinę ir dar labiau pakenks sąžiningai bei konkurencingai rinkos aplinkai“. Jis pažymėjo, kad Kinija kategoriškai prieštarauja šiam žingsniui.
Keli tyrimai rodo, kad 2006 m. įkurta Kinijos bendrovė „DJI“ pastaraisiais metais užėmė daugiau nei du trečdalius pasaulinės dronų rinkos.
Tačiau nuo 2022 metų „DJI“ yra įtraukta į JAV sudarytą Kinijos įmonių, susijusių su šalies kariuomene, sąrašą, todėl jai taikomi apribojimai naudotis JAV technologijomis. DJI kovoja prieš savo buvimą šiame sąraše.
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