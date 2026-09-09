Įsižeidė: Vokietijos kancleris atsisakė kalbėtis su Trumpu

F. Merzo atstovas atsisakė įvardyti sprendimo atšaukti pokalbį priežastį, tačiau atsakydamas į žurnalistų klausimus pažymėjo, kad tai padaryta ne dėl nesuderinamų tvarkaraščių.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pasidžiaugė „išties svarbiu vakaru“ AfD.
„Jie pagaliau pavargo nuo visiškai siaubingų imigracijos taisyklių ir nuostatų, kurios taip smarkiai pakenkė Vokietijai“, – antradienio vakarą Vašingtono laiku parašė D. Trumpas.
F. Merzo atstovas tiesiogiai neatsakė į D. Trumpo komentarus, tačiau pažymėjo, kad kancleris dažnai „bendrąja prasme“ prieštaravo „kišimuisi į vidaus politinę padėtį, ypač kalbant apie rinkimus, ar jos komentavimui“.
Nauja abiejų lyderių pokalbio telefonu data dar nenustatyta, pridūrė atstovas.
AfD, kurią F. Merzas ne kartą užsipuolė kaip rasistinę ir keliančią grėsmę demokratijai, sekmadienį iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Vokietijos rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje.
D. Trumpas savo žinutės pabaigoje taip pat parašė akronimą „MGGA“ – tai, regis, AfD palanki užuomina į jo paties šūkį „MAGA“, reiškianti „Make Germany Great Again“ (liet. padarykime Vokietiją vėl didžią).
AfD pergale viešai pasidžiaugė ir kiti veikėjai D. Trumpo politinėje orbitoje, įskaitant buvusį ambasadorių Vokietijoje ir milijardierių Eloną Muską.
E. Muskas jau kelerius metus viešai palaiko AfD, o paramą demonstravo ir dirbdamas D. Trumpo administracijoje kaip „DOGE“ kampanijos vadovas.
E. Muskas vaizdo ryšiu pasirodė AfD rinkimų kampanijos mitinge per Vokietijos nacionalinius rinkimus 2025 m. pradžioje, kuriuos laimėjo F. Merzo centro dešinysis blokas CDU/CSU.
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