Išmesti Ispaniją iš ES bevizio režimo zonos? Neįmanoma

Tačiau ar toks raginimas, kurį remia kai kurios Europos vyriausybės ir politikai, iš viso įmanomas?
Trumpai tariant, ne. Štai kodėl:
Kas yra Šengeno erdvė?
Tai vienas iš akivaizdžiausių Europos Sąjungos pasiekimų – kelionių erdvė be sienų, kurioje keliautojams panaikinti pasienio patikrinimai.
Ši didžiulė erdvė buvo palaipsniui kuriama nuo 1985 metų. Pirmiausia 1995 metais buvo faktiškai panaikinti pasienio patikrinimai tarp Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Ispanijos ir Portugalijos.
Dabar ši erdvė apima 29 šalis, įskaitant ES valstybes nares (išskyrus Kiprą ir Airiją), taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją.
Praktiškai tai reiškia, kad ES piliečiai ir ne ES šalių piliečiai gali laisvai keliauti Šengeno erdvėje, nesusidurdami su pasienio patikrinimais.
Ar galima pašalinti šalį iš Šengeno erdvės?
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) ketvirtadienį pareiškė, kad Ispanijos narystė Šengeno erdvėje turėtų būti laikinai sustabdyta, o vaizdus iš Seutos, kuriuose matyti atvykstantys migrantai, pavadino sukrečiančiais.
Ispanija griežtai pasmerkė Italijos „demagogiją“ ir išsikvietė Italijos ambasadorių Madride, kad pareikštų protestą.
Tačiau penktadienį Suomija pritarė Italijos raginimui, o Danija pareiškė, kad ES turėtų apsvarstyti tokį žingsnį.
„Savaime suprantama, kad ES privalo nedelsdama imtis visų būtinų priemonių ir apsvarstyti visas galimybes, įskaitant Šengeno bendradarbiavimo sustabdymą“, – pareiškė Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen).
„Šalys, kurios nevykdo savo pareigos saugoti išorės sieną, negali būti Šengeno narėmis“, – teigė Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen.
Tačiau pagal Europos Sąjungos teisės aktus toks žingsnis nėra teisiškai įmanomas.
„Šengeno sistemoje nėra jokios nuostatos, leidžiančios imtis tokių veiksmų. Viena valstybė negali vienašališkai pašalinti kitos iš šios erdvės“, – naujienų agentūrai AFP teigė Liono 3 universiteto teisės profesorė Marie-Laure Basilien-Gainche (Mari-Lor Baziljen-Gaš).
Ką galima padaryti?
Nors išmesti šalies iš Šengeno erdvės neįmanoma, išimtinėmis aplinkybėmis valstybės narės gali laikinai grąžinti pasienio patikrinimus.
Atitinkamos taisyklės yra nustatytos Šengeno kodekse. Pasienio patikrinimai gali būti laikinai atnaujinti, jei kyla „rimta grėsmė vidaus saugumui ar viešajai tvarkai“, pavyzdžiui, dėl terorizmo, organizuoto nusikalstamumo arba ekstremalių visuomenės sveikatos situacijų, tokių kaip COVID-19 pandemija.
Valstybės narės taip pat gali vėl įvesti vidaus sienų kontrolę, jei vyksta „staigus ir didelio masto neteisėtas trečiųjų šalių piliečių judėjimas“.
Prancūzija penktadienį sugriežtino patikrinimus prie savo sienos su Ispanija.
„Tačiau tarp Italijos ir Ispanijos nėra bendros vidaus sienos, o tarp Ispanijos ir Suomijos – tuo labiau“, – sakė M.-L. Basilien-Gainche.
Ką sako ES?
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) įvykius Seutoje pavadino nepriimtinais, o jos vadovaujama komanda palaiko ryšius su Ispanija ir Maroku.
Tačiau ES atmetė Italijos raginimą.
Vienas ES pareigūnas naujienų agentūrai AFP teigė, jog Bendrija supranta, kad „kai kurios vyriausybės yra susirūpinusios“, tačiau pabrėžė, kad prioritetas yra „mūsų išorės sienų apsauga“.
Briuselis taip pat pažymėjo, kad dabartinė krizė susijusi su Seutos anklavu, esančiu Afrikos žemyne, ir kad norint patekti į žemyninę Europą, kurioje kol kas nebuvo pastebėta jokio judėjimo, yra būtini papildomi patikrinimai.
„Juk nėra taip, kad jie išsilaipintų Ispanijoje ir toliau keliautų į Prancūziją“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
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