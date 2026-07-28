Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus trylikoje gaisrų nuniokotų regionų savivaldybių

Šių nurodymų atšaukimas reiškia, kad „gyventojai gali pradėti grįžti į savo namus“, pareiškė ministerija naujienų agentūrai AFP, nenurodydama gyventojų, kuriems buvo taikyti šie nurodymai, skaičiaus.
Netrukus po to, kai valdžia paskelbė apie šią priemonę, civilinės gvardijos kontrolės poste netoli Čapinerijos ir Navas del Rėjaus – dviejų kaimų, kurie prieš kelias dienas buvo visiškai evakuoti – greitai susiformavo daugiau nei 20 transporto priemonių eilė, pranešė vietoje buvęs AFP korespondentas.
Praėjusią savaitę Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl miškų gaisrų, dėl kurių apie 60 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus ir kurie nuniokojo 77 tūkst. hektarų plotą – teritoriją, beveik prilygstančią Niujorko miesto dydžiui.
Sprendimas atšaukti evakuacijos nurodymus buvo priimtas tuo metu, kai institucijos pranešė apie teigiamus postūmius kovoje su gaisrais, kurie kai kuriose centrinės ir rytinės Ispanijos dalyse vis dar nėra suvaldyti.
„Esame gaisrų lokalizavimo etape“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska (Fernando Grandė-Marlaska).
„Mūsų užduotis – toliau lokalizuoti gaisrus ir pasiekti stabilią padėtį“, – pažymėjo jis ir įspėjo apie „sudėtingas“ oro sąlygas, nes nuo antradienio numatomas temperatūros kilimas.
Naujausi komentarai