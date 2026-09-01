Ispanija paskelbė apie milijoninę pagalbą Seutai

Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis, atitinka 16 proc. Ceutos bendrojo vidaus produkto.
Pasak vidaus reikalų ministro Fernando Grande Marlaskos, liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 tūkst. migrantų iš Maroko pasiekė Seutą. Prieš tai socialinėje žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės, plaukte pasiekę eksklavą, nebus grąžinami atgal.
Dauguma migrantų po to grįžo į Maroką. Tačiau, vyriausybės duomenimis, ir praėjus mėnesiui Seutoje tebėra apie 5 tūkst. migrantų, tarp jų – 1,2 tūkst. nepilnamečių. Dalis vietos gyventojų, vis labiau susierzinę dėl to, kad tiek daug migrantų čia yra jau kelias savaites, rengia demonstracijas ir kaltina vyriausybę palikus eksklavą likimo valiai.
Dėl to Ispanijos vyriausybė patiria didelį spaudimą. Šį trečiadienį visoje šalyje planuojamos solidarumo su Seutos gyventojais demonstracijos, kurių metu, tikėtina, vyriausybei vėl sulauks aštrios kritikos.
Dabar patvirtintame pagalbos Seutai pakete numatytos lėšos viešųjų paslaugų stiprinimui, saugumo pajėgoms, migrantų priėmimui bei paramai įmonėms ir darbuotojams. Pagrindinėms viešosioms paslaugoms numatyta 21 mln. eurų, saugumo priemonėms – 90 mln., o migrantų priėmimui ir išlaikymui – 118 mln. eurų. Dar 80 mln. eurų skirta vietos ekonomikai, savarankiškai dirbantiems asmenims ir darbuotojams paremti.
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