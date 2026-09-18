Ispanijos anklave Seutoje policija migrantus perkelia iš paplūdimių

Perkėlimo metu policijai sunkiai sekėsi suvaldyti minias žmonių, besistumdančių dėl vietos naujame palapinių miestelyje po gyvenimo paplūdimiuose savaičių. Pareigūnai teigia, kad palapinių užtenka 1,7 tūkst. žmonių.
Liepos pabaigoje per sieną iš Maroko į Seutą plūstelėjo dešimtys tūkstančių migrantų. Nors dauguma jų greitai grįžo, keli tūkstančiai liko ir daugelis jų dabar miega po atviru dangumi anklavo paplūdimiuose.
Pasak Ispanijos vyriausybės šaltinio Seutoje, uoste esančiame palapinių miestelyje yra dušai ir lovos.
Seutos pareigūnai mano, kad 18,5 kvadratinio kilometro teritorijoje liko 13 tūkst. migrantų. Centrinė vyriausybė teigia, kad šis skaičius yra mažesnis.
Ispanijos vyriausybė ėmėsi perkelti migrantus nepaisydama konservatyvios vietos valdžios pasipriešinimo. Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančezas) sulaukė aštrios kritikos dėl šios krizės valdymo.
P. Sanchezas taip pat konfliktuoja su Italija, kuri dėl šios migrantų krizės laikinai atnaujino sienų kontrolę.
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