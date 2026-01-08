Ispanijos premjeras džiaugiasi migracijos politika ir teigia, kad tai pavyzdys ES

Nors kitos Europos šalys, spaudžiamos dešiniųjų partijų, sugriežtino savo sienas prieš atvykėlius, Ispanija pasisakė už legalią imigraciją.
Šalis atvėrė kelius migrantams legaliai gyventi ir dirbti šalyje, nors ir stengėsi saugoti savo sienas ir užkirsti kelią nelegaliai migracijai.
Migracija per pastaruosius šešerius metus lėmė 80 proc. ekonominio Ispanijos augimo ir sudaro 10 proc. šalies socialinės apsaugos pajamų, sakė P. Sanchezas.
„Ispanija ir toliau gins veiksmingą migracijos modelį, kuris veikia Ispanijos labui ir taip pat galėtų padėti pažadinti senstančią Europą“, – sakė socialistas premjeras Madride susirinkusiems Ispanijos ambasadoriams.
„Mūsų modelis veikia. Nėra vadinamojo „traukos efekto“, – pridūrė P. Sanchezas, atmesdamas kritikų kalbas, kad Ispanijos proimigracinė pozicija skatina nelegalią migraciją į šalį.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2025 metais į Ispaniją atvykusių nelegalių migrantų skaičius, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 42,6 proc. iki beveik 37 tūkst., daugiausia dėl to, kad smarkiai sumažėjo atvykėlių Atlanto vandenyno maršrutu į Kanarų salas.
Ispanija sudarė bendradarbiavimo susitarimus su keliomis Afrikos valstybėmis, kurios yra pagrindinis nelegalios migracijos šaltinis, siekdama sustiprinti kovą su neteisėto žmonių gabenimo tinklais.
Ispanijos, ketvirtos pagal dydį Europos Sąjungos (ES) ekonomikos, rodikliai nuo 2021 metų buvo geresni nei jos partnerių – ją palaikė turizmas, mažos energijos sąnaudos, vidaus vartojimas ir užsienio investicijos.
Remiantis vyriausybės prognozėmis, 2025 metais Ispanijos ekonomika ūgtelėjo 2,9 proc. ir tai yra dvigubai daugiau, nei prognozuojamas euro zonos vidurkis.
