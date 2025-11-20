Madrido komercinis teismas nusprendė, kad „Meta“ įgijo „didelį konkurencinį pranašumą“, rodydama reklamas savo socialiniuose tinkluose ir taip pažeisdama Europos Sąjungos (ES) duomenų apsaugos taisykles, teigiama nutartyje.
Ispanijos teismas: „Meta“ turi sumokėti kompensaciją žiniasklaidai
2025-11-20 12:08
Ispanijos teismas ketvirtadienį pranešė, kad įpareigojo „Facebook“ savininkę „Meta“ vietos žiniasklaidos priemonėms sumokėti 479 mln. eurų kompensaciją už „nesąžiningą konkurenciją“.
Ispanijos teismas: „Meta“ turi sumokėti kompensaciją žiniasklaidai / Scanpix nuotr.
