Ispanijos teismas: „Meta“ turi sumokėti kompensaciją žiniasklaidai

2025-11-20 12:08
BNS inf.

Ispanijos teismas ketvirtadienį pranešė, kad įpareigojo „Facebook“ savininkę „Meta“ vietos žiniasklaidos priemonėms sumokėti 479 mln. eurų kompensaciją už „nesąžiningą konkurenciją“.

Ispanijos teismas: „Meta“ turi sumokėti kompensaciją žiniasklaidai / Scanpix nuotr.

Madrido komercinis teismas nusprendė, kad „Meta“ įgijo „didelį konkurencinį pranašumą“, rodydama reklamas savo socialiniuose tinkluose ir taip pažeisdama Europos Sąjungos (ES) duomenų apsaugos taisykles, teigiama nutartyje.

