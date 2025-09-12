Įstatymų leidėjas: Taivano gynybos ministerija siekia gauti specialų 33 mlrd. dolerių finansavimą

Ministerija rengia specialųjį septynerių metų biudžetą, kurio suma sieks nuo 800 mlrd. iki 1 trln. naujųjų Taivano dolerių (22–28 mlrd. eurų), teigė parlamento Užsienio reikalų ir nacionalinės gynybos komiteto narys Wang Ting-yu (Vang Tingju) iš Taivano prezidento Lai Ching-te (Lai Čingtė) Demokratinės pažangos partijos (DPP) .
Galutinė suma, kuri būtų įtraukta į specialųjį biudžetą, dar nepatvirtinta, Taivanui tęsiant derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl galimo ginklų pardavimo, šią savaitę interviu AFP sakė Wang Ting-yu.
„Norime sukurti visapusišką gynybos ekologiją, kad apgintume savo šalį“, – sakė Wang Ting-yu, apibūdindamas šiuos planus kaip didžiulį salos savigynos pajėgumų atnaujinimą.
Wang Ting-yu sakė, kad planuose numatyta integruoti Taivano oro gynybos sistemas; įsigyti iš užsienio partnerių pažangesnes technologijas, skirtas mažų dronų, raketų ir raketų aptikimui bei greitam reagavimui į ataką; ir didinti salos pajėgumus gaminti ir saugoti šaudmenis karo atveju.
Taivanui nuolat gresia Kinijos karinė invazija. Pekinas laiko autonominę demokratinę salą savo teritorijos dalimi ir ketina ją kada nors susigrąžinti, prireikus – jėga.
