Išteisintas JK kraštutinių dešiniųjų aktyvistas Tommy Robinsonas

Apygardos teisėjas Samas Goozee (Semas Guzis) 42-ejų T. Robinsoną, kurio tikrasis vardas yra Stephenas Yaxley-Lennonas (Stivenas Jakslis-Lenonas), išteisino pagal kaltinimą, pateiktą pagal JK kovos su terorizmu įstatymą.
Aktyvistas buvo sustabdytas šalies pietryčiuose esančiame Folkstono uoste, kai vairavo ne jo vardu registruotą sidabro spalvos „Bentley“. Jis turėjo 13 tūkst. svarų (apie 15 tūkst. eurų) ir maždaug 1,7 tūkst. eurų grynaisiais.
Policijai jis pasakė, kad ketino važiuoti tuneliu po Lamanšu į Benidormą Ispanijoje, bet nesutiko atskleisti policijai savo mobiliojo telefono PIN kodo, nes telefone esą buvo vaizdo įrašų, susijusių su jo žurnalistiniu darbu.
Teisėjas S. Goozee, išteisindamas T. Robinsoną, pareiškė nemanantis, kad policijos veiksmai „atitiko įstatyminį tikslą“.
„Negaliu pamiršti, kad iš tikrųjų būtent jūsų pozicija ir politinės pažiūros buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo sustabdytas šis procesas, – Londono Vestminsterio magistrato teisme. – Negaliu jūsų nuteisti.“
T. Robinsonas išėjo iš teismo salės, sulaukdamas palaikymo šūksnių.
Kalbėdamas prie teismo rūmų, jis dar kartą padėkojo JAV technologijų magnatui, milijardieriui Elonui Muskui (Ilonui Maskui), apmokėjusiam jo teisinę sąskaitą.
„Korumpuoti ir neteisėti“
„Policija mane diskriminavo dėl mano politinių įsitikinimų. Ačiū tau, Elonai Muskai, jei ne Elonas Muskas (...)“, – sakė jis.
„Kodėl už mūsų teisingumą kovojo Amerikos verslininkas?“, – klausė jis.
Jis pavadino nuosprendį „smūgiu policijai“, o veiksmus prieš jį – „korumpuotais ir neteisėtais“.
T. Robinsonas tapo antiimigracinių grupių šalininku ir rugsėjį į Londono gatves išvedė maždaug 150 tūkst. žmonių. Tai buvo vienas didžiausių kraštutinių dešiniųjų protestų per šalies istoriją ir jame, be kitų, kalbėjo E. Muskas.
T. Robinsonas, buvęs futbolo chuliganas, 2009-aisiais įkūręs kraštutinių dešiniųjų antiislamišką judėjimą „Anglijos gynybos lyga“ (EDL), ne kartą yra nuteistas už viešosios tvarkos pažeidimus ir nepagarbą.
Gegužę jis išėjo iš kalėjimo, kur praleido septynis mėnesius už teismo nurodymo nevykdymą. Jis taip pat buvo kaltinamas pagalba kurstant 2024-aisiais šalį krėtusias rasistines riaušes, bet šį kaltinimą neigia.
Savo surengtą demonstraciją „Suvienykite Karalystę“ jis vadino „laisvo žodžio festivaliu“.
