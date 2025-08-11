 Italija įveda ypatingai griežtas bausmes šiukšlinantiems rūkaliams

2025-08-11 13:45
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Italija drastiškai didina baudas už šiukšlinimą iš automobilių. Kraštutiniu atveju prasižengėliui gali tekti sumokėti iki 18 000 eurų – jei, pavyzdžiui, vairuotojas tiesiog ant kelio ar kelkraščio pro automobilio langą švystels šiukšlių maišą. Tai numato šeštadienį įsigalioję reglamentas. Nebus svarbu, ar automobilis stovi, ar važiuoja. Jau už išmestą nosinaitę, plastikinį butelį ar nuorūką grės iki 1 188 eurų bauda.

Italija įveda ypatingai griežtas bausmes šiukšlinantiems rūkaliams / Pixabay nuotr.

Jei automobilio vairuotojas šiukšlins draustinyje ar kitoje saugomoje vietoje, iš jo gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas ir skirta kalėjimo bausmė. Be to, prasižengėliai neturės būti nutverti policijos nusikaltimo vietoje, kaip iki šiol. Ateityje pakaks, jei neteisėtus veiksmus užfiksuos stebėjimo kameros, kurių Italijoje yra apstu.

Italijoje neretai šiukšlės tiesiog išmetamos miestų gatvėse, taip pat vieškeliuose ir greitkeliuose. Kai kurios gatvės, netgi turistų lankomose vietovėse, atrodo lyg sąvartynas. Nauja tvarka galios ir užsienio atostogautojams.

