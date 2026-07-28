Italija laikinai mažina dyzelino akcizą

Ši priemonė, apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms, valstybei atsieis apie 125 mln. eurų. Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni tinkle „X“ pareiškė, kad vyriausybė reagavo greitai ir atsakingai.
G. Giorgetti teigimu, kabinetas rugpjūčio 4 d. numatytame posėdyje gali priimti tolesnes priemones, kad, esant poreikiui, būtų sumažinti ir elektros bei gamtinių dujų kaštai. Italija ir Vokietija, kaip labai industrializuotos šalys, kurios yra smarkiai priklausomos nuo iškastinio kuro, labiausiai jaučia augančius energijos kaštus, sakė ministras.
Prasidėjus Irano karui ir dėl to išaugus energijos ir vartotojų kainoms, vyriausybė Romoje jau kelis mėnesius patiria spaudimą. Ankstesnis degalų akcizo sumažinimas baigė galioti liepos 3 d. Tiek Europos Komisija, tiek Tarptautinis valiutos fondas (TVF) kritikavo šią priemonę ir reikalavo imtis tikslingesnių priemonių, kad būtų apsaugotos mažiausias pajamas gaunančios šeimos, siekiant tausoti valstybės finansus. Italija siekia, kad šiais metais biudžeto deficitas sudarytų 2,9 proc. bendrojo vidaus produkto.
Tačiau G. Giorgetti paskelbė, kad kitą savaitę parlamentas prašys pritarimo pasinaudoti ES išimtimi. Tai leistų Italijai iki 2028 m. turėti didesnį biudžeto deficitą. Šalies valstybės skola šiais metais gali pasiekti aukščiausią lygį – 138,6 proc. BVP – ir aplenkti Graikijos skolą, kuri šiuo metu yra didžiausia euro zonoje.
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