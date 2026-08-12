Italija patiria ilgiausią šiais metais karščio bangą

Klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais, trečiadienį naujienų agentūrai ANSA sakė L. Giovanni.
Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo Azorų anticiklonas, temperatūra vėl nukrisdavo.
Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
Tikslūs šio reiškinio mechanizmai vis dar tiriami, teigė L. Giovannini. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jaus stipresnę Afrikos anticiklono įtaką.
Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 didžiųjų miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19-oje antradieni galiojo aukščiausias – raudonasis – pavojaus lygis.
Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje Šiaurės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.
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