Italija visuose 27 didžiuosiuose miestuose skelbia aukščiausią karščio pavojaus lygį

Pasak Sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmones. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose, praneša agentūra „Reuters“.
Ministerijos teigimu, tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku.
Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė 40 laipsnių padalą. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja.
Karščio bangą, be kita ko, lemia aukšto slėgio sritis iš Šiaurės Afrikos, kuri virš Viduržemio jūros sustiprėjo ir išplito į didelę Europos dalį.
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