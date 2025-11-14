Italijos priežiūros institucija skyrė baudą „WizzAir“

Kompanija nepateikė „adekvačios ir tikslios informacijos“ apie pasiūlymo apribojimus, sakoma AGCM pareiškime.
Pagal šią oro bendrovės programą keleiviai, vieną kartą sumokėję 599 eurų, metus gali skraidyti fiksuota kaina visais bendrovės tarptautiniais reisais.
Tačiau reklamose „Wizz Air“ tai pateikdavo „kaip neribotą abonementą, neįtraukdama adekvačios ir tikslios informacijos apie suvaržymus naudojimuisi“ šiuo abonementu.
AGCM ypač atkreipė dėmesį į tai, kad „Wizz Air“ pateikė „neišsamią ir neaiškią“ informaciją apie laikotarpius skrydžių užsakymui, prieinamų vietų skaičių ir pobūdį, papildomus suvaržymus.
„Wizz Air“ kol kas nepakomentavo šio sprendimo.
Naujausi komentarai