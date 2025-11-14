 Italijos priežiūros institucija skyrė baudą „WizzAir“

Italijos priežiūros institucija skyrė baudą „WizzAir“

2025-11-14 12:09
BNS inf.

Italijos konkurencijos įstaiga AGCM penktadienį paskelbė skyrusi vengrų oro bendrovei „Wizz Air“ 500 tūkst. eurų baudą dėl nesąžiningos komercinės praktikos – metinio abonemento su išlygomis „All You Can Fly“ reklamos.

Italijos priežiūros institucija skyrė baudą „WizzAir“
Italijos priežiūros institucija skyrė baudą „WizzAir“ / Pixabay nuotr.

Kompanija nepateikė „adekvačios ir tikslios informacijos“ apie pasiūlymo apribojimus, sakoma AGCM pareiškime.

Pagal šią oro bendrovės programą keleiviai, vieną kartą sumokėję 599 eurų, metus gali skraidyti fiksuota kaina visais bendrovės tarptautiniais reisais.

Tačiau reklamose „Wizz Air“ tai pateikdavo „kaip neribotą abonementą, neįtraukdama adekvačios ir tikslios informacijos apie suvaržymus naudojimuisi“ šiuo abonementu.

AGCM ypač atkreipė dėmesį į tai, kad „Wizz Air“ pateikė „neišsamią ir neaiškią“ informaciją apie laikotarpius skrydžių užsakymui, prieinamų vietų skaičių ir pobūdį, papildomus suvaržymus.

„Wizz Air“ kol kas nepakomentavo šio sprendimo.

Šiame straipsnyje:
bauda wizzair
klaidinanti reklama
Italija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų