„Sakau Katarui ir visoms tautoms, kurios priglaudžia teroristus: arba ištremkite juos, arba patraukite atsakomybėn. Nes jei to nepadarysite, mes tai padarysime“, – sakydamas kalbą, skirtą paminėti 2001-ųjų rugsėjo 11-osios išpuolius Jungtinėse Valstijose, pareiškė B. Netanyahu.
Izraelio premjeras ragina Katarą išsiųsti „teroristus“ arba patraukti juos atsakomybėn
2025-09-10 22:38
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) trečiadienį paragino Katarą išsiųsti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn „teroristus“ po ankstesnę dieną įvykdytų oro smūgių Dohoje, nukreiptų prieš islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius.
Benjaminas Netanyahu / AFP nuotr.
