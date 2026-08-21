 Izraelio premjeras Turkijos prezidentą pavadino antisemitiniu diktatoriumi

Izraelio premjeras Turkijos prezidentą pavadino antisemitiniu diktatoriumi

2026-08-21 18:43
BNS inf.

 Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą (Redžepą Tajipą Erdohaną) penktadienį pavadino antisemitiniu diktatoriumi ir pažadėjo, kad Izraelis toliau ryžtingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną.

Benjaminas Netanyahu ir Recepas Tayyipas Erdoganas
Benjaminas Netanyahu ir Recepas Tayyipas Erdoganas / AFP nuotr.

„Erdoganas yra antisemitinis diktatorius, kuris vykdė kurdų žudynes, remia teroristinės organizacijos „Hamas“ vykdomas žudynes ir engia savo paties tautą“, – teigiama B. Netanyahu biuro pareiškime.

„Izraelis ir toliau ryžtingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną ir prieš bet kokią grėsmę savo saugumui“, – pridūrė biuras.

Turkija išdavė tarptautinį B. Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusiu su Izraelio pajėgų įvykdytu pagalbos Gazos Ruožui flotilės perėmimu, penktadienį paskelbė turkų teisingumo ministras.

Turkija tapo aršia Izraelio karo Gazos Ruože, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023 metų spalio 7-osios išpuoliai prieš žydų valstybę, kritike.

R. T. Erdoganas yra dažnai kaltinęs B. Netanyahu genocidu.

Šiame straipsnyje:
izraelio premjeras
Benjaminas Netanyahu
antisemitinis diktatorius
Recepas Tayyipas Erdoganas

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kuo greiciau
tikesimes, kad Hagos tribunalas sita Netanjahu ir jo premjerus su generoliukais pakars, kaip ir padare su Vokietijos naciais.
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