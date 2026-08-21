Izraelio premjeras Turkijos prezidentą pavadino antisemitiniu diktatoriumi

„Erdoganas yra antisemitinis diktatorius, kuris vykdė kurdų žudynes, remia teroristinės organizacijos „Hamas“ vykdomas žudynes ir engia savo paties tautą“, – teigiama B. Netanyahu biuro pareiškime.
„Izraelis ir toliau ryžtingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną ir prieš bet kokią grėsmę savo saugumui“, – pridūrė biuras.
Turkija išdavė tarptautinį B. Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusiu su Izraelio pajėgų įvykdytu pagalbos Gazos Ruožui flotilės perėmimu, penktadienį paskelbė turkų teisingumo ministras.
Turkija tapo aršia Izraelio karo Gazos Ruože, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023 metų spalio 7-osios išpuoliai prieš žydų valstybę, kritike.
R. T. Erdoganas yra dažnai kaltinęs B. Netanyahu genocidu.
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