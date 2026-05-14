Izraelio premjero partija siūlo paleisti parlamentą

„25-asis Knesetas bus paleistas nepasibaigus jo kadencijai. Rinkimai (į kitą parlamentą) bus surengti Kneseto komiteto nustatyta data, kuri negali būti ankstesnė nei 90 dienų po šio įstatymo priėmimo“, – teigiama B. Netanyahu dešiniosios partijos „Likud“ paskelbtame įstatymo projekte.
Izraelio žiniasklaidos pranešimais, dėl paleidimo įstatymo projekto gali būti balsuojama gegužės 20 dieną.
Iš pradžių planuota, kad parlamento rinkimai vyks iki spalio 27 dienos.
Per pastarąją parą premjerui iškilo koalicijos žlugimo grėsmė dėl didėjančio ultraortodoksų partijų pykčio.
Jos kaltina jį neįvykdžius pažado priimti teisės aktą, kuriuo ješivose, arba religinėse seminarijose, studijuojantys jaunuoliai iš ultraortodoksų bendruomenės būtų visam laikui atleisti nuo privalomosios karinės tarnybos.
Pajutusios galimybę dėl kilusios sumaišties, kelios opozicinės partijos antradienį paskelbė ketinančios pateikti savo įstatymo projektą dėl Kneseto paleidimo.
Tačiau atrodo, kad „Likud“ pranešimas užkirto tam kelią ir leido B. Netanyahu perimti rinkimų grafiko kontrolę.
