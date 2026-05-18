Izraelis ketina finansiškai skatinti šalis perkelti ambasadas į Jeruzalę

Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė „The Times of Israel“.
Pažymima, kad Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Sa‘aras ir Jeruzalės reikalų ir paveldo ministras Yarivas Levinas pateikė iniciatyvą, kuria siekiama „paskatinti pasaulio šalis pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine ir įgyvendinti šį pripažinimą perkeliant užsienio šalių ambasadas į Jeruzalę“.
Abiejų ministerijų lėšas tikimasi investuoti į „paskatų paketą“, kuriuo bus „skatinama ir padedama... prisidedant prie išlaidų, susijusių su ambasadų steigimu ar perkėlimu į Jeruzalę, padengimo, taip pat pagal poreikį sprendžiant būsto ir planavimo klausimus“.
Šis siūlymas atspindi Užsienio reikalų ministerijos „diplomatines pastangas“ perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės Valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas.
Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą.
Kaip primena „Ukrinform“, JAV savo ambasadą į Jeruzalę perkėlė ir oficialiai atidarė 2018 m. gegužės mėnesį.
