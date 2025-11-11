Izraelis per pirmąjį svarstymą pritarė mirties bausmės palestiniečių „teroristams“ įstatymo projektu

Ši priemonė, kuri galėtų būti taikoma palestiniečiams, nuteistiems už mirtinus išpuolius prieš izraeliečius.
Baudžiamojo kodekso pataisa, kurios reikalavo kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras ir kurią patvirtino Nacionalinio saugumo komitetas, buvo patvirtinta 39 balsais prieš 16. Norint, kad įstatymas įsigaliotų, jis dar turi būti peržiūrėtas per antrąjį ir trečiąjį svarstymus.
Balsavimas įvyko galiojant trapioms paliauboms su „Hamas“ po karo Gazos Ruože, kurį sukėlė palestiniečių kovotojų grupuotės beprecedentis išpuolis prieš Izraelį 2023-iųjų spalio 7-ąją.
Nors Izraelyje už nedidelį skaičių nusikaltimų vis dar yra baudžiama mirtimi, šalis šios bausmės yra de facto atsisakiusi, o paskutinį kartą mirties bausmė 1962 metais skirta vienam pagrindinių Holokausto organizatorių Adolfui Eichmannui (Adolfui Aichmanui).
I. Benas Gviras grasino išvesti savo partiją „Otzma Yehudit“ („Žydų valdžia“) iš valdančiosios koalicijos, jei dėl įstatymo nebus balsuojama.
Saugumo komiteto pareiškime, kuriame pateikiamas įstatymo projekto aiškinamasis raštas, teigiama: „Jo tikslas – sustabdyti terorizmą iš esmės ir sukurti stiprų atgrasymo mechanizmą.“
„Siūloma, kad teroristas, nuteistas už žmogžudystę, kurią paskatino rasizmas ar neapykanta visuomenei, ir esant aplinkybėms, kai veiksmas buvo padarytas siekiant pakenkti Izraelio valstybei (...) būtų nuteistas mirties bausme“, – sakoma jame.
Paliaubos Gazos Ruože įsigaliojo praėjusį mėnesį, o vyriausybė vis dar derasi su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis šalimis dėl jų pratęsimo sąlygų.
„Hamas“ teigė, kad siūlomas įstatymas „įkūnija nesąžiningo sionisto okupanto bjaurų fašistinį veidą ir yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas“.
Ramaloje įsikūrusi palestiniečių užsienio reikalų ministerija tai pavadino „nauja Izraelio ekstremizmo ir nusikalstamumo prieš palestiniečių tautą eskalavimo forma“.
